SCI/ Tra skipass dinamici e sconti al via la nuova stagione

Con buona pace dei bolzanini di Technoalpin, che hanno appena lanciato Snowsky, un dispositivo a soffitto che garantisce “lente nevicate al chiuso” (dalle piste indoor al garage di casa), sulle montagne di casa nostra la neve “nature” è arrivata, in certe zone anche copiosa, dando un senso ai preparativi che tutta l’industria turistica dell’inverno in quota s’è affannata a sostenere, tra costi lievitati e persistenti incertezze. Da questo weekend si rimettono gli sci ai piedi in moltissimi comprensori, e dal successivo praticamente ovunque.

Dolomiti Superski (1.200 km di piste e 450 impianti di risalita in quindici comprensori), il più vasto carosello sciistico italiano, a cavallo tra le province di Bolzano, Trento e Belluno, è pronto: prime aperture sabato 26 a Cortina, Plan de Corones, Tre Cime Dolomiti, Val di Fiemme, Obereggen e Carezza. A seguire tutti gli altri circuiti, aiutati da moderni impianti di neve programmata (quasi seimila) con efficienza doppia rispetto a quelli del passato. Costo dello skipass aumentato del 10%, sconti del 5% per acquisti online anticipati. In prospettiva, Dolomiti Superski aderirà anche a Ikon Pass, lo skipass che consente di sciare in 53 comprensori sciistici sparsi in tutto il mondo. Tra le novità, le rinnovate seggiovie a San Martino di Castrozza, Pampeago e Castelrotto, dove sarà inaugurato anche un nuovo skilift; la nuova funivia a Tires (Carezza), un’altra a San Candido (Tre Cime Dolomiti) e il progetto di una nuova cabinovia da Sant’Andrea a Plose (Rio Pusteria – Bressanone).

Anche il Trentino è pronto, con i suoi 800 chilometri di piste, divisi tra Dolomiti Superski e lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta. Tante le novità. Nello Ski Center Latemar, la ski area più estesa del comprensorio Val di Fiemme – Obereggen, è comparsa la Campanil 2, la nuova pista blu complementare alla seggiovia Campanil, rinnovata a sei posti, di ultima generazione. Alla Paganella allargata la pista di rientro ad Andalo e ampliato lo Snowpark Dosson.

A Pozza di Fassa (ski area Buffaure) è stato potenziato l’impianto di innevamento con nuovi generatori più efficienti. Madonna di Campiglio e Pontedilegno-Tonale propongono skipass “pay-per-ski”, pass a prezzo dinamico, già sperimentato a Campiglio lo scorso inverno, e oggi attivo anche al Tonale. A San Martino di Castrozza è pronta la nuova seggiovia quadriposto Cima Tognola.

Si parte anche in Valle d’Aosta, dove i comprensori sciistici offrono un sistema di biglietteria unificato: uno skipass elettronico unico e internazionale che permette di accedere agli impianti di risalita in tutte le stazioni. Ma nella regione più piccola d’Italia, vale ancor più la regola che “piccolo è bello”, anche per lo sci: è stato varato infatti un nuovo skipass da cinque giorni per promuovere le stazioni minori della regione. Con 100 euro apre 12 dodici località e 107 chilometri di piste. Per le “skiarea major” non mancano le novità. A Cervinia (stagione inaugurata già lo scorso ottobre) sono pronte una nuova seggiovia, la Gran Sometta, e una nuova pista che collega Cielo Alto alla partenza degli impianti di Bardoney. A Courmayeur (si comincia il 26) impianti di innevamento artificiale sull’80% delle piste del comprensorio. E la superfunivia SkyWay Monte Bianco regala panorami indimenticabili, a 3.466 metri di altitudine. Dal 26 parte la nuova stagione anche a La Thuile, nel comprensorio internazionale Espace San Bernardo, che collega Val d’Aosta e Savoia francese (La Rosière): 152 km di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti di risalita, con un nuovo percorso di sci alpinismo transfrontaliero, attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo. Per finire, il Monterosa Ski, tra Valle d’Aosta e Piemonte, inizierà la stagione il 2 dicembre, con impianti rinnovati e potenziamento dell’innevamento programmato. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51 piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, ha confermato i listini, anche qui con prezzi dinamici.

