Scialpi abbandona Tale e quale Show 2023: “Costretto a ritirarsi”/ Infortunio e operazione: ecco come sta

Scialpi costretto a ritirarsi da Tale e Quale show 2023 dopo l’infortunio dietro le quinte

I dubbi degli ultimi giorni sulla partecipazione di Scialpi alla sesta puntata di Tale e Quale Show 2023 trovano chiarezza nei primi minuti dello show. Carlo Conti apre infatti la puntata annunciando che se Maria Teresa Ruta è riuscita a tornare in gara dopo l’infortunio della scorsa puntata, Scialpi ha avuto un destino diverso. Ricordiamo che la scorsa puntata Scialpi avrebbe dovuto esibirsi imitando i Cugini di Campagna, ma a causa di un problema di raucedine e calo di voce non è riuscito a cantare.

PERCHE' SCIALPI NON SI ESIBISCE A TALE E QUALE SHOW 2023/ Sul palco senza voce e Conti...

Avrebbe dovuto farlo questa sera se non fosse stato per una caduta causata proprio dalle zeppe del costume dei Cugini di Campagna che ha comunque indossato quella sera. La caduta ha costretto Scialpi ad un’operazione alla gamba e al ritiro dal programma. Il cantante esce dunque di scena definitivamente ad un passo dalla fine della gara. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Scialpi: "Con il mio ex pensavo fosse per sempre"/ "Mio marito? L'ho conosciuto la sera che mia madre morì"

Non c’è tregua per Scialpi che rischia di chiudere anzitempo la sua avventura a Tale e Quale Show: ecco perché

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show 2023 è saltata l’imitazione di Scialpi, a causa di un’insidiosa raucedine. Il cantante avrebbe dovuto imitare Nick dei Cugini di Campagna, ma alla fine nonostante l’impegno, il concorrente si è dovuto arrendere e ha fatto un passo indietro poco prima di salire sul palco. D’altra parte era diventato davvero impossibile esibirsi, essendo rimasto quasi completamente senza voce.

Come se non bastasse, dopo la raucedine, Scialpi ha dovuto dare i conti con un infortunio, causato in questo caso dalle zeppe a stelle e strisce di Nick Luciani. Il concorrente sarebbe caduto dietro le quinte e adesso i tempi di recupero si allungano irrimediabilmente. Concreta, molto concreta, quindi l’ipotesi di un ritiro da parte di Scialpi, di fatto già quasi fuori dal programma. Si attendono solo le conferme ufficiali durante la puntata di questa sera, venerdì 27 ottobre.

Scialpi: "Mia madre? Ero io suo marito"/ "Quando si ammalò non riuscivo ad andarla a trovare…"

Scialpi si sarebbe fatto male al piede sinistro al termine della scorsa puntata: dopo la raucedine si è fatto male al piede. E ora…

Come dicevamo, dunque, Scialpi si sarebbe fatto male al piede sinistro al termine della scorsa puntata. Il piccolo incidente, rivelatosi piuttosto serio fin dal principio, aveva già messo in discussione il suo prosieguo su Raiuno. Ipotesi confermata nei giorni scorsi da Fanpage.it, che prospetta uno scenario di esclusione automatica dopo lo stop per l’infortunio al piede.

Scialpi ovviamente non avrà un sostituto perché, di fatto, si tratta di un ritiro forzato a poche puntate dalla finale. La sensazione è che il suo percorso a Tale e Quale 2023 possa essere giunto al capolinea. Nelle ultime due settimane non è andata dritta una al concorrente, che tra raucedine ed infortunio al piede potrebbe dire addio alla gara,

© RIPRODUZIONE RISERVATA