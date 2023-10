PERCHE’ SCIALPI NON SI ESIBISCE A TALE E QUALE SHOW 2023/ Sul palco senza voce e Conti…

Salta l’esibizione a Tale e Quale Show 2023: Scialpi è senza voce

Salta l’esibizione di Scialpi a Tale e Quale Show 2023. Un fulmine a ciel sereno per il pubblico del programma di Raiuno, che apprende il forfait di Sciapli per un piccolo intoppo di salute. Ci ha provato fino alla fine a rispettare il proprio impegno, ma il concorrente nonostante le cure non è riuscito a recuperare la voce. Per colpa di un vistoso abbassamento della voce, il concorrente è stato costretto ad alzare bandiera bianca per la quinta puntata di Tale e Quale Show. Per lui la classifica di oggi è impietosa, ma la prossima settimana assicura Carlo Conti avrà la possibilità di rifarsi e, probabilmente, di “ripetere” l’esibizione. Dispiaciutissimo per l’accaduto, Scialpi entra comunque sul palco per “scusarsi” con pubblico e giuria.

Scialpi pronto a trasformarsi in Nick Luciani dei Cugini di Campagna a Tale e quale Show 2023. La scorsa settimana ha conquistato il settimo posto grazie ad una convincente imitazione dei Boy George dei Culture Club. Nulla a che vedere con la riuscitissima interpretazione di Domenico Modugno, la settimana precedente, che aveva fatto il giro del web e che aveva convinto pubblico e giuria. Questa sera, venerdì 20 ottobre, è pronto a riprendersi la scena, con una prova alquanto complessa. Dovrà senz’altro provare a fare qualcosa in più rispetto a venerdì scorso, quantomeno per scalare la classifica.

Sperando che possa regalare qualche aneddoto interessante, proprio come nella puntata dove ha indossato i panni di Boy George. “Ai tempi di ‘Pregherei’, mi faceva il filo, aveva preso a soprannominarmi ‘Shampoo’. Andavamo in giro per Roma e impazziva ogni volta che vedeva un semaforo. Comunque, siamo ancora in buoni rapporti e gli manderò il video di questa esibizione. Già mi immagino con quante parolacce mi risponderà! Gli dirò di venire qui a imitare me, così poi vediamo!”.

Tale e Quale Show 2023, Scialpi tra i concorrenti più interessanti di questa edizione

Un aneddoto che inevitabilmente ha suscitato la curiosità del pubblico: chi non vorrebbe saperne di più su questo bizzarro retroscena rivelato dal concorrente di Tale e Quale Show 2023? Il punto di forza di Scialpi, indipendentemente da chi interpreta, sembra essere la capacità di portare una ventata di originalità e freschezza nel programma.

La sua partecipazione a Tale e Quale Show in questo senso è una garanzia e benché alcune esibizioni possano non essere perfette, è difficile staccare gli occhi da uno degli artisti più unici e intriganti della competizione. Restiamo in attesa di scoprire quali altre sorprese Scialpi ci riserverà nelle prossime puntate.











