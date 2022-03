Scialpi, la malattia e il pacemaker/ “Sono stato 3 volte in pericolo di vita”

Malattia di Scialpi: i problemi di cuore

Da anni Giovanni Scialpi soffre di seri problemi al cuore. Nell’ottobre 2015 il cantante è stato operato per impiantare un pacemaker: “Mi hanno dimesso dopo avermi applicato un pacemaker. Sono arrivato al pronto soccorso con un codice rosso, i miei battiti sono arrivati a 35, quando scendono a 20 c’è l’arresto”, aveva raccontato dopo l’intervento a Repubblica.

Ma i problemi al cuore non si sono risolti. A marzo 2019 in una serie di video sui suoi canali social, Scialpi aveva chiesto ai suoi fan di pregare per lui, rivelando di avere rischiato di morire tre volte negli ultimi mesi: “Il cardiologo mi ha detto che ci sono stati 3 eventi di aritmia non sostenuti dal pacemaker. Quindi sono stato 3 volte in pericolo di vita. Per il momento resto a rischio. C’è bisogno di una preghiera. Chi vuole si senta libero di partecipare”.

Giovanni Scialpi ha rischiato di morire

Dopo qualche giorno Scialpi aveva comunicato gli esiti degli esami, che confermano la serie di aritmie non sostenute dal pacemaker: “Ho rischiato. Mi sono state date delle cure e vedremo se funzioneranno oppure no. Per il momento respiro un po’ di aria fresca”. Successivamente in una diretta Facebook girata all’esterno di un bar, con una tazzina di caffè in mano, Scialpi ha comunicato ai suoi fan le indicazioni del cardiologo, il quale gli aveva consigliato di trattarsi “come un principe”, ovvero niente stress: “Sono contento perché ho passato 4 o 5 giorni dove sono stato molto male… però come al solito, io devo essere nato, come dice il mio amico Ramazzotti, sotto una buona stella”.

