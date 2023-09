Scialpi stronca il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo: “Sempre più in basso”/ “Oggi per farsi notare…”

Scialpi stronca l’ultimo Sanremo: critiche al bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Scialpi ha aperto il suo cuore e, in un’intima intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera e della sua vita, ma non solo. Il cantante è attento osservatore dell’attualità e, soprattutto per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e della televisione, ha sempre espresso il suo personale giudizio. In particolare, in riferimento all’ultima edizione del Festival di Sanremo, si è soffermato sulle polemiche divampate sui social, e non solo, per quanto accaduto sul palco dell’Ariston.

In particolare, soffermandosi sul discusso bacio in bocca tra Fedez e Rosa Chemical, con tanto di successive polemiche, Scialpi ha stroncato i due cantanti senza mezzi termini: “Si pesca sempre più in basso, tra poco si caleranno i pantaloni. Nel 2015 ho partecipato a Pechino Express con Roberto Blasi, allora mio marito. Quando vincevamo una prova, lo baciavo sulla fronte. Mi arrivarono i complimenti anche da destra, perché non ostentavo. Oggi per farsi notare basta qualche tatuaggio e la lingua in bocca, contenti loro, io penso alla musica, all’arte».

Il caso Blanco e l’amicizia con Tiziano Ferro

Ma non solo. Scialpi, sempre in riferimento al Festival di Sanremo di quest’anno, ha anche espresso un giudizio piuttosto critico su Blanco e la sfuriata sul palco che ha devastato la scenografia di rose. Un gesto che ha diviso le opinioni, e che il cantautore non perdona affatto: «I giovani non conoscono le regole dello spettacolo, Blanco ha fatto casino e basta. Doveva fermare la base, uscire e poi rientrare. Ci fosse stato Pippo Baudo invece di Amadeus, gli avrebbe detto: “Vieni qui e chiedi scusa”».

Parlando invece delle amicizia del mondo della musica, svela: “Eros Ramazzotti fu carinissimo. Sembra un duro, con quel broncio, invece è una persona adorabile». Un legame stretto, in particolare, lo lega a Tiziano Ferro: «A Los Angeles, dove vivo sei mesi all’anno, mi vedo con Tiziano Ferro e suo marito“. Tuttavia, questa amicizia non era partita per il verso giusto: “Mi era uscita una frase infelice, che gli è stata riportata mal tradotta, proprio mentre stava incidendo Cigarettes and Coffee. Gli ho telefonato per scusarmi. “Me tapino”. Mi ha perdonato subito».

