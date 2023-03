Sciopero Trenord domenica 19 marzo 2023/ Non ci saranno fasce garantite: info e orari

Trenord annuncia una nuova giornata di sciopero. Il sindacato ORsA ha indetto uno sciopero che partirà dalle ore 03:00 di domenica 19 marzo e si protrarrà fino alle 02:00 di lunedì 20 marzo 2023. L’annuncio è stato diffuso sul portale ufficiale d Trenord, che ha comunicato l’eventualità di possibili ripercussioni sul servizio ferroviario Regionale, Suburbano e Aeroportuale (Malpensa Express) di Trenord.

Come precisa il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’agitazione riguarderà esclusivamente il personale della società Trenord Regione Lombardia, pertanto non dovrebbe verificarsi nessun disagio per i treni gestiti da Trenitalia e Italo. Non risulta coinvolto neanche il personale Atm, responsabile del trasporto pubblico urbano della città di Milano, vale a dire metro, tram e bus. Chi dovrà usufruire del servizio di Trenord, però, dovrà tenere conto che poiché lo sciopero avviene in una giornata festiva, non è possibile istituire fasce orarie di garanzia. Trenord invita quindi i viaggiatori e i pendolari a consultare le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulla app ufficiale, prima di mettersi in viaggio, in modo da non rischiare brutte sorprese e minimizzare i disagi.

Sciopero Trenord 19 marzo 2023: a rischio collegamenti con le altre Regioni

Sciopero Trenord domenica 19 marzo 2023, a rischio anche i collegamenti per il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Canton Ticino (Tilo) e l’aeroporto di Malpensa (Malpensa Express), che potranno subire “significative limitazioni e cancellazioni”, come riporta l’azienda. Per il solo Malpensa Express, eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa saranno coperte da autobus sostitutivi senza fermate intermedie. Per le corse non effettuate tra Stabio (Svizzera) e Malpensa saranno previsti collegamenti su bus con fermata a Varese e Gallarate. Inoltre, anche i treni regionali di Trenitalia della linea Milano-Domodossola possono subire variazioni.

