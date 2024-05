Scontro Meloni-De Luca a Caivano/ Video, la premier: “Salve Presidente, sono la str*nza, come sta?”

Quella di oggi sarebbe dovuta essere una giornata allegra, di rivalsa e di obiettivi raggiunti, ma nonostante l’altisonante inaugurazione del nuovo centro sportivo di Caivano, l’attenzione mediatica è stata catalizzata dallo scontro tra la premier Giorgia Meloni e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Entrambi, d’altronde, erano tra le figure istituzionali – assieme al Primo cittadino napoletano Gaetano Manfredi, ma anche ad Andrea Abodi, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano – che da quel palco avrebbero dovuto porgere i loro saluti, ma la tensione è salita non appena la premier ha raggiunto Caivano, immortalata dalle telecamere mentre saluta Vincenzo De Luca, ritirando fuori una sua vecchia (era febbraio) dichiarazione pubblica.

“Presidente De Luca”, annuncia guardandolo in faccia non appena arrivata a Caivano, e porgendogli una mano per stringerla gli ha ricorL’incnotrodato che “sono la str*nza della Meloni, come sta?”. L’imbarazzo negli occhi del governatore è tangibile, tanto che riesce solamente a rispondere un timido “benvenuta… Sto bene di salute“; mentre la premier procedeva verso i restanti ospiti in attesa della stretta di mano.

Vincenzo De Luca si difende: “Mai accusato Meloni di star facendo passeggiate elettorali”

Tutto sarebbe potuto finire lì, a quell’uscita di Meloni che ha citato quella volta che – parlando dell’autonomia differenziale – De Luca la invitò, appellandosi a lei con l’epiteto di “str*nza”, ad andare a “lavorare”; ma sul palco caivanese la Premier ha deciso di rincarare la dose e rivolgendosi nuovamente – e direttamente – al governatore del Pd ha rievocato la “passeggiata elettorale” di cui ha parlato solamente ieri il presidente campano, per ricordare che “se tutte le volte che il governo passeggia porta questi risultati, allora continueremo a passeggiare”. Inutile dire che De Luca si è guardato bene dal partecipare alla sessione di foto con Meloni dopo l’inaugurazione del centro sportivo, preferendo tenersi in disparte ben lontano dalle telecamere.

Poco dopo, però, passata l’alta marea il governatore ai giornalisti presenti ha spiegato che le sue parole sulle “passeggiate elettorali” erano riferite alla visita della Lega al Molo Beverello di Napoli; mentre sullo scontro con Meloni, De Luca ha solamente detto che “ci siamo salutati” perché entrambi “siamo persone ben educate, garbate ed ospitali, che hanno il senso dell’opportunità e del valore comunitario di giornate come queste”.

Il video dello scontro a Caivano tra Meloni e De Luca

“Presidente De Luca, la str**za della Meloni” “President De Luca, I’m that b1tch Meloni.” This is how PM Giorgia Meloni introduced herself to Campania President Vincenzo De Luca after he apostrophized her as “b1tch” a few months ago. May 28, 2024 pic.twitter.com/pxbgHl40V4 — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) May 28, 2024













