Scopre il tradimento del marito e gli taglia il p*ne/ La confessione dopo il gesto choc

Una donna brasiliana di 34 anni ha tagliato il pene del marito nella città di Atibaia, a 65 km da San Paolo, per vendicarsi di un presunto tradimento. Dopo il gesto shock, la donna ha gettato l’organo sessuale nel water: dopo aver tirato lo sciacquone, si è recata al più vicino commissariato di polizia per confessare il crimine: qui è stata in seguito arrestata dagli agenti che hanno raccolto il suo racconto.

Incendio a Malagrotta: a fuoco l'impianto dei rifiuti di Roma/ Colonna di fumo visibile da km

“Buonasera, sono venuta a costituirmi, perché ho appena tagliato il pene a mio marito” avrebbe affermato la donna. La 34enne si sarebbe presentata in questura insieme al fratello, come trascritto nel verbale di polizia. La vittima, un uomo di 39 anni, è stato ricoverato in ospedale. Come spiega l’Ansa, non sono note le condizioni di salute dell’uomo.

Messina Denaro e Graviano al Maurizio Costanzo Show/ Foto inedite: "ai Parioli per preparare l'attentato"

Taglia il pene dell’uomo dopo il tradimento e lo getta nel wc

La follia è avvenuta in casa della coppia: secondo il racconto della donna, è stata informata che, nel giorno del suo compleanno, suo marito l’aveva tradita con la nipote, un’adolescente di 15 anni. Così per vendetta ha spiegato di aver eccitato il marito e di avergli legato le mani con gli slip durante il rapporto sessuale. Ha poi tagliato il pene dell’uomo con un rasoio e fotografato l’organo con il cellulare. Infine lo ha gettato nel wc e tirato lo sciacquone.













© RIPRODUZIONE RISERVATA