Scudetto del Cuore/ La FIGC assegna il Tricolore a chi combatte il coronavirus

Mentre si lavora per il rientro in campo per i campionati italiani, ecco l’ultima mossa della FIGC volta a premiare il grande coraggio di tutti coloro che stato conducendo in prima linea la battaglia contro il Coronavirus. Con un comunicato ufficiale, il presidente Gravina ha deciso di assegnare lo Scudetto del Cuore, uno speciale Tricolore alla Nazionale dell’Emergenza, composta dai “medici, il personale sanitario, i volontari della protezione civile, le forze dell’ordine e le forze armate, il personale dei servizi pubblici essenziali e delle categorie professionali indispensabili”, in riconoscimento del grande sforzo e sacrificio di questi in questa battaglia contro il Covid 19. A chi dunque, affronta “il virus ogni giorno, mettendo il valore della Comunità al di sopra anche di sé stessi” verrà presto consegnato un titolo nazionale onorifico, e sarà certo occasione di grande festa.

LO SCUDETTO DEL CUORE: FESTA A BERGAMO E MILANO

Come si legge infatti nel lungo comunicato diramato dalla FIGC, con l’assegnazione dello Scudetto del Cuore, la federazione e il mondo del calcio hanno deciso di “sgomberare il campo dalle polemiche sportive per assegnare agli eroi contemporanei, senza falsa retorica, un riconoscimento che è già nei cuori della gente”. Una scelta dunque che sicuramente troverà grandi riscontri positivi da tutte le parti in causa come nel popolo degli appassionati. Ma non solo, perché è prevista una grande festa quando l’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus verrà superata. Già infatti la federazione ha in programma di consegnare lo Scudetto del Cuore durante in evento già lanciato in precedenza dal Ct Mancini, che prevedrà a Bergamo la riunione delle nazionali azzurre per festeggiare la fine della pandemia. E pure la FIGC ha in mente, quando si potranno riaprire gli stadi, di organizzare a San Siro la prima partita ufficiale aperta al pubblico, con la nazionale azzurra, per festeggiare la fine dell’emergenza e ricordare le vittime del coronavirus, ovviamente assieme alle rappresentanze istituzionali.



