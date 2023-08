Scuola: il kit per la salute degli studenti/ Nello zaino anche test per droghe e contraccettivi

I banchi di scuola si stanno preparando per accogliere una nuova generazione di studenti, tra chi vacherà per la prima volta le porte di un nuovo istituto e chi, invece, si troverà ancora un anno a condividere le quattro mura della classe con gli stessi compagni ed amici degli scorsi anni. I genitori, dunque, si trovano in quella fase dell’anno accademico in cui si fanno liste su liste, per accertarsi che il proprio figli abbia tutto il necessario per affrontare il percorso con i mezzi migliori e più adatti, tra penna, temperini, quaderni, libri e chi più ne ha ne metta.

Bambino criticato da maestra per smalto alle unghie/ Papà influencer denuncia e lo porta a fare manicure

Oltre oceano, invece, si stanno diffondendo, per il ritorno a scuola degli studenti, consigli che non hanno nulla a che fare con il parere degli esperti, per affrontare il nuovo anno accademico pensando anche alla salute del proprio figlio studente. USA Today, noto quotidiano online e cartaceo americano, ha pubblicato una sua “guida”, che prevede tutta una serie di comodi supporti che non dovrebbero mancare nello zaino. Il ritorno a scuola americano andrà affrontato, secondo il quotidiano, con test contro le droghe e il covid, ma anche con metodi contraccettivi avanguardistici.

SCUOLA/ Formazione iniziale docenti, tre cluster di competenze per voltare pagina

Il ritorno a scuola negli USA: test antidroga, covid e contraccettivi

Insomma, secondo USA Today, fondamentale nello zaino degli studenti pronti a rientrare a scuola a settembre, non dovrebbe mancare, innanzitutto, la contraccezione. Preservativi, certamente, ma nel caso si tratti di una studentessa, anche altri supporti, come gli spermicidi o le cosiddette spugne contraccettive. Diffuso, in particolare, il farmaco Opill, che è una pillola “del giorno dopo” che non richiede la prescrizione medica, ma vengono suggeriti anche gli anelli vaginali, o dispositivi intrauterini simili.

Oltre ai contraccettivi, poi, il quotidiano americano per il ritorno a scuola suggerisce le strisce reattive contro il Fentanyl, droga simile all’eroina, ma con costi notevolmente minori e causa di 67 mila decessi per overdose (al 21% tra giovani). Come extrema ratio, invece, si consiglia di inserire nelle cartelle degli studenti anche il Naloxone, meglio noto come Narcan, il farmaco che si utilizza per annullare l’overdose, salvando i tossici. L’ultimo consiglio di USA Today per tornare a scuola in sicurezza, invece, riguarda il test rapido contro il covid. Facile da fare anche nei bagni delle scuole davanti ad un possibile dubbio, potrebbe evitare che il virus causa della pandemia del 2020 e 2021, potrebbe evitare che scatti una nuova epidemia, che porterebbe a mascherine, isolamento e chiusura degli istituti.

SCUOLA/ Dati Invalsi, come utilizzarli per battere il "benaltrismo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA