Scuola, in Francia tornano le mascherine/ Linee guida: test fai da te agli insegnanti

Sta per iniziare il terzo anno scolastico caratterizzato dalla presenza del coronavirus e si attendono ancora chiarimenti sui protocolli sanitari che saranno adottati, anche per quanto riguarda la scuola. La Francia ha già diffuso le linee guida che accompagneranno il mondo della scuola, quindi studenti e professori nel corso dell’anno scolastico, con un occhio fisso all’evoluzione della situazione dei contagi. Come spiega il quotidiano francese Le Parisien, questa mattina si è raggiunto un accordo durante un incontro tra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione.

Prof no vax a scuola, Pregliasco: "Errore non vaccinarsi"/ Rusconi: "Problema loro"

Dei quattro livelli di regole definiti a luglio, il nuovo anno scolastico inizierà con il livello “base” delle misure sanitarie. In concreto, questo significa che gli studenti torneranno tra i banchi a seguire le lezioni in presenza. Resteranno in vigore le mascherine e l’invito a lavarsi frequentemente le mani, ma si tratterà di misure rivolte a tutti, non soltanto al mondo della scuola. Gli studenti potranno poi svolgere attività fisiche e sportive senza restrizioni. Da parte dei medici arriva l’invito a ricordare l’importanza di una corretta ventilazione dei locali scolastici e della purificazione dell’aria in ogni ambiente, accortezze che permetteranno di ridurre il rischio di contrarre il Covid in classe.

SCUOLA/ Educare le character skills: solo così gli studenti sono davvero "qualcuno"

Scuola Francia, il Ministero fornirà mascherine a chi ne farà richiesta

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione francese ha annunciato la disponibilità a inviare mascherine chirurgiche alle scuole i cui insegnanti che ne faranno richiesta. In totale, saranno 61,5 milioni i dispositivi di protezione individuale che saranno destinati alle scuole e al mondo dell’istruzione. Il Ministero fornirà anche test fai da te tramite le farmacie al personale scolastico che ne farà richiesta entro la data di Ognissanti.

Come riferisce Le Parisien, il Ministero dell’Istruzione in Francia intende applicare il livello “base” delle misure sanitarie per la scuola perché nessuna variante Covid potenzialmente pericolosa è emersa di recente. Inoltre, in tutta la Francia si è registrato un calo nel numero di pazienti ricoverati in ospedale per oltre un mese dopo aver contratto il Coronavirus. Le nuove norme saranno applicate tra pochi giorni, quando avrà inizio l’anno scolastico francese. Nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse evolversi, richiedendo il passaggio a un livello superiore, il Ministero concederà 10 giorni di tempo per l’adeguamento degli istituti scolastici alle nuove regole.

Rondo da Sosa, Daspo annullato per il trapper/ Tar ribalta tutto, "Deve esibirsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA