Scuola, ponte Immacolata e vacanze di Natale/ Calendario scolastico: tutte le date

Il 2022 volge al termine e per la scuola e gli studenti italiani è tempo di vacanze di Natale. Ma cosa prevede il calendario scolastico per Natale? La prossima pausa didattica per il mondo della scuola è prevista l’8 dicembre, con l’Immacolata concezione. Ma in alcune regioni non ci saranno lezioni neppure il 9 e 10 dicembre, quindi di fatto si può parlare di Ponte dell’Immacolata. Poi arriva la pausa vera e propria, quella di due settimane per le vacanze natalizie. La situazione comunque varia da regione a regione.

Ad esempio, dal calendario scolastico regionale si evince che, ancor prima di Natale, il Ponte dell’Immacolata è previsto in Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano. Il rientro a scuola è, quindi, previsto il 12 dicembre 2022. D’altra parte, anche le altre regioni possono deliberare in maniera autonoma il ponte, ma nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione che vanno garantiti annualmente. Di ponte però si può parlare anche per il post vacanze di Natale, visto che il rientro a scuola è previsto il 9 gennaio, visto che il 7 è sabato.

DOPO IMMACOLATA, VACANZE DI NATALE: LE DATE

Ma quando si ferma il mondo della scuola per le vacanze di Natale? Anche in questo caso la situazione cambia da regione a regione. Si fermano prima Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia autonoma di Trento: qui si fa festa dal 23 dicembre al 7 gennaio, con rientro a scuola, dunque, lunedì 9 gennaio 2023 secondo quanto previsto per Natale dal calendario scolastico. Dal 24 invece si fermano le scuole in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano. Una volta archiviate le vacanze di Natale e accolto il nuovo anno, per il mondo della scuola e quindi per gli studenti italiani arriverà il momento di pensare alle festività successive, ma soprattutto di preparare la seconda e ultima parte del loro anno scolastico, che per chi affronta l’ultimo anno della scuola media o superiore vuol dire una cosa sola: esami.

ECCO IL CALENDARIO SCOLASTICO PER NATALE

Abruzzo: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Basilicata: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Calabria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Campania: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Lazio: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Liguria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Lombardia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Marche: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Molise: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Piemonte: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Puglia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Sardegna: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Sicilia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Toscana: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Umbria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Valle d’Aosta: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Veneto: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Provincia di Bolzano: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Provincia di Trento: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Visto che il 7 gennaio cade di sabato, il rientro tra i banchi di scuola è previsto lunedì 9.











