“Scuole andavano chiuse 15 giorni”/ Ciccozzi: “Boom contagi, era meglio aspettare”

Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Biomedico di Roma, è intervenuto ai microfoni di “Unomattina” quest’oggi, lunedì 10 gennaio 2022. L’esperto, analizzando la situazione connessa alla pandemia di Coronavirus in Italia, ha evidenziato che le mascherine FFP2 limitano i casi di positività, ma le scuole non avrebbero dovuto riaprire in presenza: “In questo momento abbiamo una curva dei contagi in piena crescita, quindi aspettare una o due settimane non sarebbe stato male, secondo me – ha candidamente confessato –. Lo dice uno che odia la didattica a distanza, in quanto io odio non poter guardare in faccia i miei studenti”.

Ciccozzi ha quindi asserito che, in questo momento di incremento esponenziale della curva Covid, “meno muoviamo la popolazione meglio è. Prendiamo come esempio le persone che guidano i mezzi pubblici: una buona percentuale di esse è in quarantena per via della positività al Coronavirus. Come possiamo fare, allora? O la mascherina la si incolla sul viso delle persone, o non ne usciamo…”.

MASSIMO CICCOZZI: “PROTOCOLLI INTERNI ALLA SCUOLA SONO OK, IL PROBLEMA È FUORI”

Nel prosieguo del suo collegamento audiovisivo con il programma di Rai Uno “Unomattina”, Massimo Ciccozzi ha chiarito che i protocolli interni alla scuola sono sempre stati forti e importanti, ma “l’uscita e l’entrata dagli edifici scolastici rappresentano il vero problema, in quanto i giovani si tolgono la mascherina per parlarsi, per rispondere al telefono e così via”.

Intanto, allo stato attuale, sono 2 milioni gli over 50 in Italia che non si sono ancora vaccinati: “Due milioni in più di vaccinati non sarebbe male averli, tutto fa brodo, come si dice. Non sono pochi, ma non sono chiaramente tutti. Anche chi ha 49 anni e mezzo prende il virus. L’obbligo per gli over 50 è un compromesso, chiaro, ma la vaccinazione o la fai o non la fai. Io non sono per l’obbligo, non lo sono mai stato, ma servirebbe intelligenza da parte dei cittadini”.

