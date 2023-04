Scuole chiuse a Hong Kong: mancano alunni/ Famiglie in fuga dal regime

Chiudono i battenti le scuole di Hong Kong, che hanno sempre meno bambini iscritti. Anche gli istituti internazionali sono spesso interessati dalle chiusure forzate: non ci sono infatti abbastanza figli di residenti stranieri da iscrivere. Già 12.000 insegnanti si sono dimessi, come spiega Il Messaggero, e hanno cambiato lavoro o sono andati all’estero per continuare ad insegnare. È cominciata infatti una grande fuga dalla città a causa della repressione cinese sempre più intensa e del clima oppressivo, iniziato già nel periodo del Covid.

Nel periodo del Coronavirus, i confinamenti obbligati hanno spesso separato le famiglie dai bambini. Tanti genitori, dunque, hanno preferito lasciare il Paese piuttosto che correre il rischio di separarsi dai propri figli. Ad andare via, quasi sempre medici, avvocati, ingegneri e persone ad alta qualificazione. Spesso sono andati via partendo per Singapore, Thailandia o Dubai, dove le frontiere sono rimaste aperte anche durante il periodo del Covid. Anche i residenti stranieri sono in gran parte tornati nei paesi d’origine.

Preoccupa la presenza di Pechino