Scuole chiuse fino a settembre poi didattica online?/ C’è l’indizio: bonus cultura…

Le scuole resteranno chiuse fino a settembre, e con grande probabilità, anche a settembre potrebbero verificarsi dei problemi, con la riapertura solo online. Nulla di ufficiale è stato per ora comunicato, ma sono molti quelli convinti che gli istituti non riapriranno i battenti se non prima del prossimo autunno, e in maniera completamente diversa rispetta al solito. Fra questi anche i colleghi de Il Sole 24 Ore, che sottolineano la decisione del ministero dell’istruzione di prorogare fino al 31 luglio il termine per acquistare, con i 500 euro del bonus professori, pc e webcam utili per la didattica a distanza. Di conseguenza la domanda sorge spontanea: se le lezioni torneranno alla normalità per il prossimo anno, perchè prolungare questo bonus? «Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno», ha precisato ieri il numero uno del presidente del consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, rimandando comunque ogni decisione al governo.

SCUOLE CHIUSE FINO A SETTEMBRE POI DIDATTICA ONLINE? TUTTO SPINGE IN QUESTA DIREZIONE

Un indizio importante, tenendo conto che l’esecutivo ha sempre ritenuto, come è giusto che sia, molto autorevole il parere del comitato scientifico al lavoro per l’emergenza. Il secondo indizio, come detto sopra, riguarda il bonus da 500 euro prorogato fino al 31 luglio 2020 dal 31 marzo, una deadline che non avrebbe senso in tempi normali, tenendo conto che in piena estate le scuole sono chiuse e non si fa ovviamente lezione. Resta il fatto che per ora dal ministero dell’istruzione nessuno si sbilancia, e non è ben chiaro quando si capirà cosa succederà alla scuola italiana. In Francia Macron ha annunciato nella serata di ieri che le lezioni riprenderanno l’11 maggio, quindi a circa un mese dalla fine dell’anno scolastico, mentre in Germania si sta pensando di riaprire addirittura entro il mese in corso. In Italia invece, si brancola nel buio, e la data spartiacque resta il 18 maggio: se entro quella data, come presumibile, gli studenti non saranno tornati sui banchi, a quel punto l’anno verrà “abbonato”, e arrivederci a settembre, anche se non si sa bene come…



