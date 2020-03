Scuole chiuse per Coronavirus/ Oltre 5 milioni di lavoratori italiani in emergenza

L’emergenza connessa alla diffusione e ai contagi da Coronavirus in Italia continua a produrre effetti sulla vita quotidiana nel nostro Paese, a cominciare dalle attività didattiche, con la chiusura delle scuole prolungata, nelle aree inglobate nella cosiddetta “zona rossa” (Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia), sino al prossimo 3 aprile. Nel resto della nazione, invece, la campanella non tornerà a suonare prima del 16 marzo 2020, nuove disposizioni ministeriali permettendo. Uno stop prolungato che magari non dispiacerà troppo agli studenti, ma che, indubbiamente, crea gravi disagi alle loro famiglie: come riferito dal portale consulentidellavoro.it, sono 5 milioni e 139mila i lavoratori italiani (dipendenti e autonomi), che si trovano a doversi barcamenare tra la necessità di recarsi quotidianamente in ufficio e di provvedere alla cura dei propri figli, eccezionalmente a casa da scuola. La maggiore criticità, peraltro, riguarda le donne, che mai come ora necessiterebbero di misure istituzionali che vengano in loro soccorso.

SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS: OCCUPAZIONE FEMMINILE IN DIFFICOLTÀ

Le mamme single in Italia sono 302mila, le lavoratrici dipendenti 2 milioni e 234 mila. Un dato elevato, quest’ultimo, che avrebbe ulteriormente potuto essere ritoccato verso l’alto, se la conciliazione tra impiego e famiglia fosse stata agevolata dallo Stato. Secondo l’Istat, infatti, nell’ultimo anno il 14,5% del totale della popolazione femminile compresa nella fascia d’età fra i 15 e i 64 anni ha addirittura rinunciato a lavorare per impegni di cura o responsabilità in ambito domestico. “Se la chiusura delle scuole dovesse protrarsi oltre il 15 marzo, è possibile che molte lavoratrici dipendenti, esaurite ferie e permessi retribuiti, si troveranno costrette a restare a casa usufruendo di un permesso non retribuito, rinunciando così alla retribuzione e ai contributi”, ha sottolineato a consulentidellavoro.it Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. “Bene la scelta di puntare su ulteriori misure di sostegno alle famiglie, come il voucher per pagare la baby sitter e i congedi parentali straordinari per lavoratori dipendenti pubblici e privati, ma è necessario pensare anche ai lavoratori autonomi, ad oggi meno tutelati, per non far ricadere sulle loro famiglie gli effetti di un provvedimento d’urgenza a salvaguardia della salute pubblica”.

