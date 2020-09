Seat Music Awards 2020, le pagelle / Scivolone Tantangelo, “ma tanto siamo congiunte”

Seat Music Awards 2020 in archivio insieme alle nostre pagelle post puntata. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ancora una volta, si sono rivelati una sicurezza per un evento così importante. Il loro feeling tangibile ha conservato e protetto la qualità del programma, malgrado le evidenti limitazioni organizzative per via della crisi sanitaria legata al coronavirus. Voto 8 ai conduttori dei Seat Music Awards, ormai insostituibili, e molto apprezzati dal pubblico. Il voto non scende per Vanessa Incontrada, nonostante lo scivolone con Anna Tantangelo al termine della canzone Guapo. La co-conduttrice e la cantante si sono avvicinate un po’ troppo, smentendo tutti i buoni propositi sul distanziamento sociale. Alla Tatangelo potremmo perdonare quasi tutto, se non fosse che il brano Guapo proprio non ci piace. Voto 4,5.

Seat Music Awards 2020, pagelle ultima puntata: Francesco Gabbani sempre al top

Anche nei Seat Music Awards 2020, Francesco Gabbani è uno dei protagonisti indiscussi. Anima della festa ed energia pura, il cantante toscano si è divertito e ha divertito il pubblico dell’Arena di Verona. La sua musica ci piace, le sue interpretazioni rispecchiano in pieno il suo animo genuino. Voto 9, con ‘Il Sudore ci Appiccica’ che è ormai un must di quest’estate. A proposito di tormentoni come non menzionare Alessandra Amoroso: l’artista salentina ha cantato e ballato ‘Karaoke’ insieme e Boomdabash. Dalla partita del cuore con scarpini e divisa al palco con tacchi e gonna, la cantante ha ammesso di essere “camaleontica”. E a noi Alessandra Amoroso piace proprio così. Voto 7. Da pollice in sù, seppur fugace, l’apparizione di Francesco Renga coi suoi “Grandi Amori”.

Seat Music Awards 2020, voti e pagelle: Nek non sbaglia, Baby K senza Ferragni non convince

Qualcuno forse si aspettava Chiara Ferragni insieme a Baby K. Così quando ha visto salire la cantante sul palco senza la nota influencer è rimasto deluso. Sui social si rumoreggia per l’esibizione di Baby K, ma a noi tutto sommato non dispiace, anche senza la Ferragni. Voto 6,5. Diodato fa battere il cuore di Vanessa Incontrada con ‘Fai Rumore’, la conduttrice ad un certo punto ha persino improvvisato il ritornello a microfoni accesi. Un bel momento, come ‘La Voglia Assurda’ di ‘zio’ J-Ax (voto 7) e lo sprint comico di Enrico Brignano (7), pungente nei confronti dei frequentatori del Billionaire di Flavio Briatore. Finale tambureggiante con ‘Fatti avanti amore’ di Nek (7,5), sempre più pupillo di Conti e Incontrada.



