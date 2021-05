Sebastiano Somma/ “Mia madre è morta per il Covid ma resterà sempre dentro di me”

Sebastiano Somma a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Tv2000. Il celebre attore ha esordito parlando della sua battaglia per le donne: «La mia vita è stata sempre un percorso di sali e scendi. Ho preso una coscienza forte, ascoltiamo tutti i giorni il discorso della violenza nelle mura domestiche, è aumentata tantissimo durante questo anno di lockdown. Lanciare piccoli messaggi per dire di amare senza costringere l’altro è importante. Se posso testimoniare, lo faccio molto volentieri».

Da qualche tempo Sebastiano Somma ha iniziato una nuova esperienza teatrale insieme alla figlia Cartisia, ecco il suo racconto: «Abbiamo avuto anche qualche momento di tensione perché il regista non esce mai fuori dai canoni dell’essere padre o amico. Io sono cresciuto all’ombra di registi che mi hanno mazzolato. Cartisia ha una grande passione verso tutto quello che è il mondo dello spettacolo, è una che legge e che studia. Mi fa piacere questa cosa. Cartisia è il mio punto di forza nello spettacolo, è molto emozionante: quando parla, le dice sentendole le cose. Lei non recita, le sente le cose, riuscendo a trasferire allo spettatore la verità che c’è dietro la parola».

SEBASTIANO SOMMA E IL RICORDO DELLA MADRE MORTA

«La letteratura è piena della nostra vita, basta saper leggere tra le righe e saper attingere dagli aspetti della vita quotidiana: non dobbiamo essere chiusi in noi stessi, ma dobbiamo ascoltare», ha proseguito Sebastiano Somma, che ha poi ricordato la madre Giuseppina: «Mia madre purtroppo è morta il 21 marzo a 95 anni, a causa della pandemia. L’unica cosa che mi mancherà terribilmente sono gli aneddoti, la storia. Anche la storia che fa parte della nostra famiglia. A volte avevo dei dubbi sui parenti e lei riusciva a ricostruire ogni passaggio, mentre ora ho difficoltà a chiedere a qualcuno. Per il resto è tutto dentro di me, rimarrà tutto inalterato dentro di me. Con lei avevo un rapporto quotidiano molto costante e molto forte, avevamo un rapporto continuo: le dicevo sempre che ero in tv, lei aspettava sempre di sapere novità che le portassero gioia». Poi, sempre sui genitori, Sebastiano Somma ha aggiunto: «Ho commesso un po’ di cavolate nella vita, ma ho bene a mente quelli che sono stati i valori loro e che cerco di portare avanti».

