Sebastiano Visintin: “Lilly congelata? Ho i brividi”/ “Non c’entro con la sua morte!”

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è intervenuto ai microfoni di “Estate in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Gianluca Semprini e da Roberta Capua. L’uomo è tornato a parlare degli esiti dell’autopsia condotta sulla salma della sua consorte e, in diretta televisiva, ha pronunciato le seguenti parole: “Aspettavamo con ansia i risultati di questa perizia e adesso è uscito questo rapporto che ci confonde un po’ tutto. L’avvocato dice che tante cose non quadrano e non si riescono a capire”.

Com’è noto, il medico legale e il radiologo che hanno siglato il referto hanno avanzato l’ipotesi del congelamento del corpo, avvenuto dopo la morte della donna, che a questo punto sarebbe senza ombra di dubbio datata 14 dicembre, vista la colazione ritrovata integra nello stomaco. Sebastiano Visintin, nell’immaginare le operazioni di congelamento di Liliana Resinovich, ha detto: “È un’ipotesi che mi fa rabbrividire. Dentro di me c’è il pensiero di Liliana avvolta da questi sacchi. Questa storia mi sta distruggendo e non ho più lei vicino a me quando sono a casa e mi guardo attorno”.

SEBASTIANO VISINTIN: “IO SONO IL CAPRO ESPIATORIO, MA NON HO RESPONSABILITÀ NELLA MORTE DI LILIANA”

Nel prosieguo del suo intervento in tv, Sebastiano Visintin ha ricordato la mole di critiche e di sospetti che gli grava addosso da quando, sostanzialmente, è stato ritrovato il corpo esanime della povera Liliana Resinovich: “Io sono il capro espiatorio per tutti, ma posso assicurare che nella morte di Liliana io non ho nessuna responsabilità”.

Quanto invece all’eventualità che Liliana Resinovich possa avere messo in atto un gesto anticonservativo, interrompendo così la propria esistenza, Sebastiano Visintin ha rilasciato un commento permeato da forte scetticismo: “Lei amava troppo la vita e non posso assolutamente credere al suicidio”. Aspetto, quest’ultimo, sul quale si dice d’accordo anche Claudio Sterpin, l’uomo che pare Liliana frequentasse nel recente periodo e che ha parlato nelle scorse ore a Morning News, su Canale 5.

