Sebastiano Visintin: “Lilly conservava articoli su Claudio Sterpin”/ “C’era affetto…”

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è intervenuto ai microfoni di “Quarto Grado”, trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in occasione della puntata andata in onda venerdì 30 settembre 2022. Nella circostanza, è stato mandato in onda un documento video nel quale l’uomo ha parlato del suo presunto rivale in amore, Claudio Sterpin, che Visintin ha definito “vergognoso verso Liliana e verso di me. Ho sentito di tutto e di più. Ho mandato delle diffide proprio per evitare che certe persone continuassero a dire cose senza provarle”.

A proposito delle ricerche effettuate su internet da Lilly a proposito del divorzio, Sebastiano Visintin ha fornito la sua spiegazione: “Un giorno Liliana mi raccontò che c’era una sua amica che voleva divorziare e che le aveva chiesto aiuto. Anzi, lei mi disse: ‘Tu sai se si possa divorziare senza avvocato?’. Quindi certamente lei ha fatto questa ricerca per conto terzi”.

SEBASTIANO VISINTIN: “LILIANA PROVAVA AFFETTO PER CLAUDIO”

Nel prosieguo del filmato registrato, Sebastiano Visintin si è rivolto idealmente a Claudio Sterpin e ai familiari di Liliana, “rei” di avergli voltato le spalle: “Io ho rilasciato già dichiarazioni. Sono stato sentito dalla polizia in varie circostanze e in tutte le cose che io ho fatto loro hanno effettuato delle verifiche. Se poi queste persone vogliono fare gli investigatori, che facciano”.

Visintin ha quindi negato ancora una volta l’esistenza di una relazione clandestina tra la sua consorte e Sterpin: “Chi mi dice che Liliana fosse innamorata di Claudio? Aveva un’amicizia! Io ho decine di amici e amiche con cui ci sentiamo, ci scriviamo, ci vediamo e ci abbracciamo, però questo non vuol dire che io abbia un affetto particolare. Sterpin, nella sua testa, si è creato un film. Io so che lei aveva un affetto per lui, di questo sono sicuro, perché conservava gli articoli di giornale che parlavano di lui, dal momento che era stato un atleta, un maratoneta”.

