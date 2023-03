Sempre più stati dicono “no” all’immigrazione/ Usa, Tunisia, Danimarca: la situazione

“No” all’immigrazione, Stati Uniti e non solo

Joe Biden, il 5 gennaio scorso ha previsto l’estensione del titolo 42, la misura varata dall’amministrazione Trump a seguito della pandemia, che prevede l’espulsione immediata dei richiedenti asilo per motivi di salute pubblica. La legge, entrata in vigore nel marzo 2020, è stata usata per espellere oltre 1,45 milioni di persone, di queste circa il 70%, nel corso dell’amministrazione Biden. Le nuove misure potrebbero portare all’applicazione della legge anche nei confronti di persone di Haiti, Cuba e Nicaragua. Gli Stati Uniti non sono però l’unico Paese a schierarsi contro l’immigrazione.

Di recente, come spiega La Verità, il presidente tunisino Kais Saied, durante una riunione del Consiglio di sicurezza, ha affermato che “Esiste un piano criminale per cambiare la composizione demografica della Tunisia. Ci sono alcuni individui che hanno ricevuto grosse somme di denaro per dare la residenza ai migranti sub-sahariani, la loro presenza è fonte di violenza, crimini e atti inaccettabili, è il momento di mettere la parola fine a tutto questo perché c’è la volontà di fare diventare la Tunisia solamente un paese africano e non un membro del mondo arabo e islamico”. Da qui, l’adozione di misure urgenti per contrastare l’immigrazione.

Immigrazione, la situazione in Ungheria e Grecia