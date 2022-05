Serena Carella, da Amici 21 a New York/ “La borsa di studio per me è vincere Amici”

Serena Carella: le prime parole dopo la finale di Amici 21

Serena Carella è la seconda classificata del circuito danza di Amici 21. A vincere, per quanto riguarda la danza, è stato Michele, mentre per la ballerina pugliese si è aggiudicata la borsa di studio, per la durata di un anno, presso una delle scuole più famose del mondo, la Alvin Ailey di New York. “Sei davvero molto disciplinata. Sei una bella persona, hai testa, tanta, e questa borsa di studio è davvero tanta roba”, le ha detto Maria De Filippi durante la finale di domenica 15 maggio. Ma non è tutto. Serena ha anche vinto il Premio Tim del valore di 30mila euro e il Premio Marlù, da 7mila euro in gettoni d’oro, assegnato a ciascuno dei finalisti. Dopo la finale, Witty ha raccolto le prime parole dei finalisti: “Le emozioni non si riescono a contare nemmeno sulle dita di una mano, tutto troppo… Sono passati 8 mesi dal 15 settembre al 15 maggio, da quel giorno che non pensavo nemmeno di prendere il banco sono arrivata qua. Sono comunque felice di essere arrivata come seconda nel ballo, sono felicissima”, ha detto Serena visibilmente emozionata.

Serena Carella vincitrice morale ad Amici 21?/ Battuta da Michele e vola a New York!

Serena Carella: pronta a partire per New York

Serena Carella, nonostante non abbia vinto Amici 21, ha espresso tutta la sua gioia per i traguardi raggiunti: “Non mi aspettavo tutto questo: la mia crescita, il percorso che ho fatto, le persone che ho incontrato… Non ho rimpianti di nulla ho vissuto tutto al massimo al cento per cento, sono felice”. Per quanto riguarda le sue esibizioni durante la finale ha detto: “Avevo quel fuoco in corpo spero si sia visto, di averlo fatto uscire in qualche modo”. Infine grande entusiasmo per la borsa di studio che la porterà a New York, per un anno: “La borsa di studio per me è tutto, è vincere Amici, parto subito per New York”. Prima, però, tornerà a casa a Cerignola (Foggia) per salutare la mamma e la sorella. Ricordiamo che dentro la scuola di Amici, Serena ha trovato l’amore con il cantautore Albe.

VINCITORE CIRCUITO BALLO AMICI 21, CHI È?/ Michele batte Serena e trionfa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

LEGGI ANCHE:

Albe e Serena, coppia Amici 21: matrimonio in programma?/ Viaggio romantico a Parigi dopo la finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA