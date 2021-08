Serena Fasan, farmacista trovata morta in casa/ Zio si suicida lanciandosi dal ponte

Giallo sulla morte di Serena Fasan, farmacista di 37 anni, trovata senza vita nella sua casa a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, nel pomeriggio del 25 agosto. A trovare il cadavere è stato il compagno, Matteo Piva, quando è rincasato alle 18.30. L’uomo ha prontamente lanciato l’allarme allertando il 118 ma quando i sanitari sono giunti sul posto per la donna non c’era più nulla da fare. A rendere il giallo ancora più inquietante, il suicidio dello zio, Simone Fasan, 55 anni, a distanza di poche ore. Per gli investigatori, dunque, un duplice mistero: adesso stanno cercando di capire se oltre al grande dispiacere per la morte della nipote possa esserci stato qualche altro motivo dietro al gesto dell’uomo.

In merito alle cause del decesso della farmacista, al momento non sembrano esserci risposte. Sul corpo di Serena non sarebbero stati rinvenuti segni evidenti di violenza così come su porte e finestre dell’abitazione non ci sarebbero segni di effrazione. Si esclude quindi la tesi della rapina mentre si continua ad indagare a 360 gradi con l’intento di fare presto luce sui motivi della morte della farmacista.

Serena Fasan, dopo il ritrovamento del corpo lo zio si toglie la vita

Stando alle prime ipotesi sul decesso di Serena Fasan, non si esclude che possa essere legato ad un malore ma non vengono tralasciate anche le altre possibili piste. E’ possibile che la procura di Treviso deciderà di procedere con l’autopsia sul corpo della donna, mamma di Ettore, un piccolo di appena due anni. A pochi passi dal corpo senza vita, scrive il Corriere della Sera, è stato trovato lo smartphone della donna il cui contenuto potrebbe contribuire a fare luce su quanto accaduto.

Solo il giorno successivo alla tragedia se ne è aggiunta un’altra per la famiglia della 37enne, quando ha appreso che lo zio, Simone Fasan, si è tolto la vita lanciandosi dal ponte del torrente Astego, al confine tra Borso e Crespano, nel territorio comunale di Pieve del Grappa. I parenti, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avevano lanciato l’allarme preoccupati. La sua auto è stata trovata dai militari poco distante dal ponte mentre la salma è stata recuperata intorno alle 3 di notte. Non è escluso che sia stato il forte choc per la morte della nipote a spingere l’uomo a suicidarsi.

