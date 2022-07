Serena Rossetti e Simonetta De Benedetti, chi sono le mogli di Eugenio Scalfari/ “Tutti hanno sofferto”

Simonetta De Benedetti: prima moglie di Eugenio Scalfari

Eugenio Scalfari si è spento a 98 anni oggi, 14 luglio 2022. Il fondatore di Repubblica nella sua vita è stato legata a due donne: Simonetta De Benedetti e Serena Rossetti. Nel 1950 Scalfari sposò Simonetta, dalla quale ha avuto le due figlie Enrica e Donata. Figlia unica di Maria Bignami e di Giulio De Benedetti, storico direttore della Stampa, Simonetta fu una delle prime fotoreporter italiane. Prima del matrimonio con Scalfari, Simonetta De Benedetti sposò nel 1945 Antonio Pellizzari, ma il matrimonio non durò a lungo. Nel 1977 fondò l’agenzia Agf, ora gestita dalla figlia Enrica. Simonetta De Benedetti è morta nella sua casa di Roma all’età di 85 anni nel 2006. Dalla fine degli anni settanta Scalfari è stato sentimentalmente legato a Serena Rossetti, già segretaria di redazione de L’Espresso e poi di Repubblica.

Eugenio Scalfari come è morto/ Repubblica, l’ateismo e il rapporto con Papa Francesco

Serena Rossetti: la seconda moglie di Eugenio Scalfari

Qualche hanno fa le figlie di Scalfari, in un’intervista a Vanity Fair, hanno parlato dei rapporti incrociati del padre Eugenio con la madre Simonetta e Serena Rossetti: “Serena in passato ha pesato tantissimo sul nostro rapporto, è stata la contraddizione che abbiamo vissuto in maniera più dolorosa, soprattutto per mia madre. Sicuramente tutte e due hanno sofferto molto”, ha detto Enrica. La sorella Donata ha aggiunto: “Erano tre persone adulte che hanno scelto. E i miei genitori non ci hanno mai fatto sentire la mancanza di una famiglia”. Nel 2008, dopo la morte della moglie Simonetta, Eugenio Scalfari ha sposato Serena Rossetti: “Ora mio padre non può vivere un secondo senza di lei. In tutta la sua vita non è mai stato cinque minuti da solo: prima c’era sua madre, poi Nadia, la fidanzata che rubò a Federico Fellini, poi mia madre, infine Serena”, ha commentato la figlia Enrica.

