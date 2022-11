Sergio Amidei, è stato il compagno di Giovanna Ralli?/ Lei: “non c’è stato proprio niente”

Chi era Sergio Amidei, compagno di Giovanna Ralli

Sergio Amidei in passato è stato legato a Giovanna Ralli? Sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, Amidei ha iniziato la sua carriera come scrittore cinematografico adattando la vita di personaggi storici in film come Pietro Micca o Don Bosco negli anni prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Durante il dopoguerra, lo sceneggiatore si è avvicinato a mostri sacri del cinema italiano come Roberto Rossellini e Vittorio De Sica con cui ha lavorato e collaborato alla stesura di diverse sceneggiature e opere del periodo come “Roma città aperta” e “Sciuscià”. Non solo, Amidei è stato anche produttore e direttore di produzione e nel 1949 ha fondato a Roma la società di produzioni cinematografiche Colonna Film.

Nel suo curriculum può vantare anche ben quattro nomination ai Premi Oscar, mentre ha ricevute due David di Donatello e due Nastri d’argento. Tale la sua fama e il suo successo che la città di Gorizia ha pensato bene di creare un premio ad Hoc che porta il suo nome: il Premio Sergio Amidei, riconoscimento internazionale a lui dedicato, che premia i migliori sceneggiatori del panorama cinematografico mondiale.

Sergio Amidei è stato fidanzato con Giovanna Ralli?

Il nome di Sergio Amidei è stato più volte accostato anche a quello di Giovanna Ralli, attrice di grandissimo successo. In realtà tra i due non c’è mai stato nulla come ha smentito proprio l’attrice dalle pagine di Io Donna: “con Amidei non c’è stato proprio niente: so che lo scrive Wikipedia, ma è falso. Intelligente, colto, mi ha aiutato e ci volevamo molto bene. Tutto qui. Con Michael, invece, è stata una storia (bella) durata sei mesi. Si sapeva che sarebbe finita: lui è andato in America, io non l’avrei mai raggiunto. Non avrei sposato un collega: mi suona strano che un uomo faccia l’attore, non so per quale motivo”.

Quello che possiamo dirvi di certo è che l’uomo è stato legato all’attrice Maria Michi.











