Sergio Resinovich, fratello di Liliana/ “Non ho mai creduto al suicidio”

Sergio Resinovich, fratello di Liliana, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Chi l’ha Visto?”, trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli e andata in onda nella serata di giovedì 26 maggio 2022. Naturalmente, l’oggetto del dibattito in studio è stata la scomparsa della donna, ritrovata priva di vita in un’area boschiva di Trieste il 5 gennaio 2022, dopo tre settimane nelle quali si erano completamente perse le tracce di lei. Adesso, sono stati conclusi gli accertamenti su alcuni dispositivi tecnologici utilizzati da Liliana e, com’è noto, si è capito che negli ultimi tempi aveva cercato su internet “come divorziare senza avvocato” e aveva anche rastrellato il web alla ricerca di un appartamento di dimensioni modeste, tra i 40 e i 60 metri quadrati, da affittare.

SERGIO RESINOVICH: “FATEMI VEDERE I FOTOGRAMMI DELLE ULTIME ORE DI MIA SORELLA”

Sergio Resinovich, il fratello di Lilly, a “Chi l’a Visto?” ha tenuto a ribadire proprio questi aspetti, evidenziando come Liliana avesse progetti di vita insieme a Claudio Sterpin e, di conseguenza, non avesse motivo alcuno per togliersi la vita: “Continuo a non credere al suicidio di mia sorella, sono sicuro che lei non si sia suicidata – ha confessato l’uomo –. Peraltro, ora ci sono prove scientifiche che conducono da tutt’altra parte. Lei cercava come divorziare, cercava una casa… Non cercava come suicidarsi! Io non ho mai visto i fotogrammi delle videocamere di sorveglianza che avrebbero ripreso Liliana prima che sparisse, ma avrei il diritto di vederli… Sono il fratello!”.

