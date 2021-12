Sergio Sylvestre/ Dopo “Motel California” nuovo album nel 2022?

Sergio Sylvestre: gli ultimi successi

Sergio Sylvestre sarà uno dei protagonisti di Capodanno in Musica, la serata di Canale 5 che accompagna i telespettatori verso il nuovo a ritmo di musica. Il Big Boy la cui carriera ha preso il volo dopo la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” continua a gonfie vele con una carriera in musica del tutto internazionale. A fine novembre si è esibito al Fabrique di Milano, in uno spettacolo live insieme a Romm9Music. È proprio con quest’ultimo, infatti, che sono state rilasciate due canzoni in questo 2021, intitolate “Rollercoaster” e “Lose it all“. Altro singolo di recente uscito è “Motel California” insieme a Alessia Labate, Roy Paci e Saturnino. Pare che ci sia un nuovo album in lavorazione in studio, anche se nulla di certo è stato confermato ancora dal cantante.

Il ritorno in famiglia di Sergio Sylvestre per il compleanno

Il 5 dicembre Sergio Sylvestre ha compiuto 31 anni ed è riuscito a tornare a casa sua a Los Angeles dopo circa due anni. Le ultime polemiche che hanno visto Sergio come protagonista risalgono ormai a giugno del 2020 e sembrano ormai acqua passata per tutti. In ogni caso, adesso Sergio sembra molto più contento, dopo esserci ricongiunto alla sua famiglia e aver conosciuto nuovi amici. La carriera musicale del cantante ha subito varie volte degli stop nel corso degli anni, si esclude però che ci sarà una nuova svolta musicale come quella avvenuta in passato per annunciare il cambio di rotta rispetto ai primi anni di successo, inerente esclusivamente al mondo del soul. Non ci sono ancora notizie certe su possibili nuovi album in lavorazione, attualmente l’ultimo album firmato dall’artista risale al 2017.

