Sergio Volpini “Barbara D’Urso non porta calze contenitive”/ Lei: “Non si usano più!”

Risate e un po’ di imbarazzo alla fine della nuova puntata di Pomeriggio 5. Dopo l’ultima pubblicità, Barbara D’Urso rientra subito ridendo in merito a quanto accaduto durante lo stop. E infatti esordisce subito dichiarando: “Le cose migliori spesso succedono nel corso della pubblicità.” così spiega “Devo stare attenta perché avevo Volpini di fronte che faceva apprezzamenti sulle mie gambe, essendo lui eterosessuale.” In effetti Sergio Volpini, noto ex gieffino, di fronte alla conduttrice conferma quanto appena accaduto nel corso della pubblicità e spiega di essere rimasto colpito da un determinato particolare.

Barbara D’Urso, gambe bellissime: Sergio Volpini colpito!

Sergio Volpini infatti dichiara: “Testimonio, al contrario di tutte quelle che pensano che è tutto finto, la D’Urso non ha le calze, non ha le calze né contenitive né normali… è a pelle!” Le parole del gieffino scatenano un po’ di imbarazzo tra i presenti e c’è chi infatti gli fa notare “Ma come le calze contenitive?” La D’Urso scoppia a ridere e commenta: “Ma non si portano neanche più le calze contenitive! Lui è ottusangolo, non c’è niente da fare” ammette la conduttrice e tutto si stempera in una risata generale. Un simpatico siparietto, dunque, nel finale di questa nuova puntata di Pomeriggio 5.

