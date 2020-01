Sergio Volpini/ Problemi con Pasqaule Laricchia: “È un bravo ragazzo, ma…” (Grande Fratello Vip)

Sergio Volpini ha deciso di rimettersi in forma: l’esperienza nel privè del Grande Fratello Vip gli sarà utile per rinforzare un po’ i muscoli. Ottusangolo ha sottolineato più volte di sentirsi già vecchio, di essersi lasciato un po’ andare e forse ora è arrivato il momento di rimettersi in riga. L’occasione giusta gli viene data dai bottiglioni di acqua presenti nel nuovo Tugurio, anche se la fatica è visibile fin dai primi movimenti. Grazie alla possibilità di entrare nella Casa e rivedere il resto del gruppo, Sergio invece ha trovato la compagna ideale per dire la sua su Pasquale Laricchia: Paola Di Benedetto. Sembra infatti che il concorrente non riesca più a reggere la tendenza dell’amico a parlare senza sosta, soprattutto perchè nessuno degli altri due Highlander riesce in qualche modo a dire la sua. A differenza della modella, Sergio però non riesce ad essere così schietto con Pasquale da fargli notare questo difetto. “E quando tu provi per un micro-secondo a dire ‘nel mio caso’… niente”, ha sottolineato, “è un ragazzo meraviglioso, preparatissimo su tante cose. Nessuno di noi ha il coraggio di dirglielo perchè sappiamo che si offenderebbe tantissimo”. Paola invece non ha esitato a parlare in modo diretto, anche se Sergio è convinto che Pasquale potrebbe aver preso le sue parole addirittura per un complimento. “Un po’ gli voglio bene, è un bravo ragazzo… però ha questo problema”, ha aggiunto. Clicca qui per guardare il video di Sergio Volpini e Paola Di Benedetto.

Sergio Volpini e la reazione dopo l’uscita di Salvo Veneziano

Sergio Volpini se l’è cavata, anche se molti fan del Grande Fratello Vip 4 avrebbero preferito che sia lui che gli altri due Highlander venissero espulsi al pari di Salvo Veneziano. La produzione tra l’altro ha scelto per il gruppetto una punizione esemplare: fare visita in un centro che raccoglie donne che hanno subito violenza ed ascoltare i racconti diretti di chi ha vissuto questo dramma. “Vi faremo vedere quanto è grande il nostro cuore”, ha detto Sergio, a differenza dell’amico Pasquale Laricchia che si è lanciato in una lunga quanto estenuante contestazione. “Non ho scuse. L’unica cosa che analizzando televisivamente l’accaduto, posso fare è che quello è un tormentone ironico che lui [Salvo Veneziano, ndr] usa da anni e purtroppo la risata che mi è derivata… Se voi guardate la risata che faccio, è nevrotica, che nasconde all’interno una voglia di limitarlo”, ha detto Volpini, perima che Alfonso Signorini lo interrompesse e gli suggerisse piuttosto di stare zitto, visto che non ci sono di sicuro scusanti per motivare il loro comportamento. Clicca qui per guardare il video di Sergio Volpini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA