“Serve un nuovo fondo Next Generation”/ Il premier Sanchez: “Così daremo vita a beni pubblici europei”

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, è uscito allo scoperto nelle scorse ore, in occasione del doorstep prima del Consiglio europeo informale, invocando l’istituzione di un nuovo fondo Next Generation, per rilanciare la competitività dell’Unione Europea, argomento di discussione della giornata di oggi: “A partire dal 2026 ciò a cui a cui aspiriamo è che, oltre agli investimenti privati canalizzati attraverso il mercato unico europeo, potremo costruire un nuovo fondo Next Generation che ci permetta di dare vita alla costruzione di beni pubblici europei”, queste le parole del primo ministro iberico Sanchez, così come riportato dall’agenzia di stampa italiana Ansa.

Il NextGenerationEU è stato uno strumento di carattere temporaneo che Bruxelles aveva messo in atto a seguito della pandemia di covid scoppiata all’inizio del 2020 e dei numerosi danni causati dalla stessa. Aveva un valore di 800 miliardi di euro e l’obiettivo era quello di dare vita ad una Europa post covid che fosse più “verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future”.

“SERVE UN NUOVO FONDO NEXT GENERATION”: IN SPAGNA IL VERTICE PER I MIGRANTI

In attesa di capire come reagiranno gli altri Stati Membri alle richieste di Pedro Sanchez, nella giornata di sabato in Gran Canaria, si terrà un vertice a cui parteciperà la Spagna così come gli altri 4 Paesi della frontiera sud dell’Unione europea, con la presenza dei vari ministri degli interno nazionali. Per l’Italia ci sarà ovviamente Matteo Piantedosi, mentre per la Spagna Fernando Grande-Marlaska, oltre al ministro maltese Byron Camilleri, collega greco per l’Asilo e le migrazioni, Dimitris Kairidis, e infine, il direttore del Servizio di Asilo cipriota, Andreas Georgiades.

Al centro del vertice le politiche migratorie, nonchè la lotta contro le mafie e i trafficanti di essere umani. La riunione si terrà all’hotel Santa Catalnia e prevede due diverse sessioni di lavoro, da una parte quella sull’applicazione del Patto europeo sulle migrazioni e l’asilo, e dall’altra sulla dimensione estera di migrazioni e sui finanziamenti, come precisa anche l’agenzia Ansa.











