Servigliano, bimba morta dopo incendio/ Arrestata la madre: omicidio volontario

Possibile clamorosa svolta a seguito della morte di una bambina di 6 anni avvenuta lo scorso 8 gennaio a Servigliano, in provincia di Fermo (nelle Marche), dopo un incendio. L’abitazione era andata completamente in fumo, e la mamma della vittima, e l’altra figlia di 4 anni, erano riuscite a salvarsi. Nulla da fare invece per l’altra piccola, che sembrava inizialmente fosse rimasta vittima del rogo. Ma oggi, a poco più di dieci giorni da quei tragici eventi, la possibile clamorosa svolta: sarebbe stata la madre, come riporta Il Resto del Carlino, ad aver dato alle fiamme la propria abitazione, proprio per mascherare l’omicidio della figlioletta. La tesi, ancora da confermare, è stata formulata dal sostituto procuratore, Francesca Perlini, poi accolta dal gip del tribunale di Fermo che ha nel contempo emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la donna, accusata di omicidio volontario. La 38enne di origini bulgare è stata raggiunta quest’oggi dal provvedimento, prelevata dalla propria casa e condotta in galera.

SERVIGLIANO, BIMBA MORTA IN INCENDIO: I NUMEROSI INDIZI EMERSI

La scorsa settimana le forze dell’ordine e i servizi sociali avevano prelevato dall’asilo di Servigliano la bimba di 4 anni sopravvissuta all’incendio, per interrogarla in un luogo protetto, senza dare alcuna spiegazione al padre, che la sera dell’incendio non era in casa. La notizia era rimasta top secret, come chiesto espressamente dallo stesso genitore per evitare di turbare la moglie, ancora in ospedale a causa dei fumi tossici respirati durante l’incendio. Sembra che a supporto della tesi dell’omicidio e dell’incendio volontario, scrive ancora Il Resto del Carlino, vi siano numerosi elementi, confermati anche dai referti dell’autopsia e degli esami tossicologici eseguiti sulla piccola vittima. L’indagine in corso spiegherebbe anche come mai il corpo della bimba non sia ancora stato restituito alla famiglia, trovandosi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

