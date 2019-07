SESSO ESTREMO FINISCE IN OSPEDALE/ Ossa rotte, la mistress: urlava, ma non ha detto..

Arrivato a 50 anni un uomo di Rimini ha pensato che era arrivato per lui il momento di concedersi un’esperienza di sesso estremo. Col senno di poi, però, è certo che il protagonista di questa tragicomica vicenda abbia rimpianto non poco i rapporti di “routine” fatti di coccole e baci in camera da letto. Sì, perché una volta preso contatti con un’esperta del campo sadomaso, l’uomo si può dire che non se la sia goduta affatto, anzi! Come riferito da Tgcom24, il malcapitato ha infatti rimediato quaranta giorni di prognosi, tre costole incrinate, una spalla lussata e la frattura del radio. Ma come si dice, per ogni storia simile che si rispetti, oltre al danno c’è la beffa. Per imbastire la sua notte di sesso estremo, infatti, l’uomo ha anche dovuto sborsare 300 euro: il tutto per finire in ospedale…

SESSO ESTREMO, 50ENNE IN OSPEDALE

Una notte da sogno che si è trasformata presto in un incubo per il 50enne, che a Rimini si trovava per lavoro e ha deciso di approfittare per sperimentare questa frontiera del sesso. Non l’avesse mai fatto: le sue urla non hanno fermato la dominatrice, che forse fiera delle grida del cliente ha continuato ad infierire così come da “manuale”. Peccato che non appena uscita dall’abitazione, l’uomo abbia accusato un malore e sia stato soccorso in strada da un’ambulanza. Come riferito da Tgcom24, giunto in ospedale, in un primo momento l’uomo ha tentato di nascondere la natura dei suoi mali e i medici hanno pensato ad un pestaggio allertando la polizia. Messo alle strette la vittima ha dovuto confessare l’accaduto. Rintracciata e interrogata, la mistress si è giustificata sostenendo che il cliente non ha mai pronunciato la parola d’ordine stabilita per bloccare le sue “pratiche poco affettuose”. Ora risulta rinviata a giudizio con l’accusa di lesioni personali aggravate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA