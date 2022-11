Sgarbi annuncia concorso ai Beni Culturali/ “518 posti, molta attenzione ai giovani”

Il Sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi, è stato ospite nella serata di ieri del programma di Rai Tre, Che Tempo Che Fa, e nell’occasione ha annunciato un concorso al ministero dei Beni Culturali. Parlando in diretta tv con il conduttore, Fabio Fazio, ha raccontato: “Per quanto riguarda i giovani, c’è un’attenzione particolare dei beni culturali. Ti posso dare una notizia folgorante di cui parlavamo questa mattina col ministro, un concorso per 518 funzionari tecnici, bando per l’assunzione di 268 archivisti, 130 bibliotecari, 35 storici dell’arte, 32 architetti, 20 archeologi, 15 restauratori, 10 demoetnoantropologi e 8 paleontologi”.

“Con i fondi del Pnrr – ha aggiunto – già ci sono già molti giovani che stanno lavorando a vari progetti e poi abbiamo in lista anche 1500 custodi che possono essere assunti subito”. La domanda si può presentare sul sito cultura.gov.it ma entro e non oltre il 9 dicembre di quest’anno.

Nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio, Vittorio Sgarbi ha affrontato anche altri temi, a cominciare dal ribadire il suo no alla nuova uscita degli Uffizi di Isozaki, dopo che lo stesso artista aveva vinto il concorso ad hoc: “Hanno ragione gli architetti che chiedono il rispetto del concorso – le parole del sottosegretario al terzo canale – ha vinto Isozaki con questa orrida pensilina che sembra una rete per materassi, alta il doppio delle logge del Vasari. Noi dobbiamo pagare il progetto, ma non dobbiamo farlo per forza. E non è un tema che riguarda il Comune ma gli Uffizi e lo Stato”.

Quindi Sgarbi ha aggiunto: “Abbiamo stanziato 12 milioni, possiamo anche non stanziarli Ho chiamato il paesaggista Paolo Pejrone per dirgli di farci un giardino, con un’uscita come una siepe, una cosa semplice, un giardino nel centro di Firenze”. Quindi Sgarbi ha aggiunto e concluso: “Perché dobbiamo consentire di fare quello che nessun privato potrebbe fare? Prova a immaginare se Gucci, Prada o Ferragamo chiedessero questa cosa qui… Lo Stato deve fare questa pensilina con l’arroganza del potere perché ha soldi da buttare? No facciamola in maniera decorosa, oltretutto il progetto è vecchio, è del 1998… Questa è la mia posizione serena e conservatrice, ma non è contro Isozaki, di progetti bellissimi che vengono realizzati ce ne sono tanti”.

