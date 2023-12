Sgarbi show in diretta: “Capra, mer*a umana, schifoso!”/ Video: insulti e parolacce all’hater

Sgarbi inveisce in diretta con un hater: “Schifoso finocchio”

Solo pochi giorni fa ha fatto il giro del web (e di conseguenza del mondo) il gesto della conduttrice della BBC, intenta a mandare a quel paese qualcuno in diretta. La giornalista, come è ovvio che sia, non sapeva di essere live: una volta resasi conto della situazione, è tornata all’abituale compostezza, proseguendo con i titoli del telegiornale. Si può parlare di una gaffe, dunque: lo stesso, invece, non si può dire per Vittorio Sgarbi che a “Stasera Italia” è stato protagonista di una simile figuraccia, che è apparsa però tutt’altro che involontaria.

Cacciari: "Assistiamo alla crisi della famiglia"/ "Il potere maschile non c'è più e questo causa problemi"

Mentre Nicola Porro presentava gli ospiti, tra i quali Chirico, Sallusti e lo stesso Sgarbi, si è sentito il critico d’arte e politico urlare: “Capra, merda umana, schifoso, finocchio”. Una gaffe, certo, che non sembrava però involontaria: l’ospite è sembrato infatti rendersi conto di essere in diretta, tanto da venire ripreso dal conduttore. “Ma cosa stai dicendo? Stai buono, non iniziare con le parolacce” lo ha redarguito Porro. “Ce l’ho con uno che mi sta insultando” ha spiegato lui. “Non dire parolacce. Toglietemi un attimo l’audio che si è innervosito Sgarbi” ha chiosato il presentatore di “Stasera Italia”.

Massimo Cacciari: "Il patriarcato non esiste più"/ "Quel modello non c'è da almeno 200 anni"













© RIPRODUZIONE RISERVATA