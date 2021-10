Sgarbi vs Conte: “Uomo senza qualità”/ Benatti rilancia: “Vuoto assoluto di pensiero”

Vittorio Sgarbi senza mezzi termini contro Giuseppe Conte, definito un uomo senza qualità. Il celebre critico d’arte è intervenuto ai microfoni di Stasera Italia e ha messo nel mirino l’ex premier: «Conte è del tutto inesistente. Non è solo inesistente per ciò che dice, cioè niente, e per ciò che ha fatto, l’abuso di Dpcm per proibire alle persone di andare in bicicletta e andare a fare il bagno».

Prodi: "Alleanza Pd-M5s? Sperimentazione"/ "Comunali, ogni elezione ha conseguenze"

Nel corso della sua invettiva contro il leader M5s, Vittorio Sgarbi ha sottolineato: «È un uomo senza qualità alcuna alla guida di un partito che è la negazione della sua identità: il suo conformismo, le misure di buonsenso e le parole per rassicurare le persone sono esattamente l’opposto di ciò che fatto Grillo. Se c’è un modo per dire che questo partito non esiste è passare da Grillo e Conte».

Slovenia: stop Green pass obbligatorio lavoratori/ Corte accoglie ricorso sindacati

SGARBI E BENATTI IN TACKLE SU CONTE

Vittorio Sgarbi non è stato l’unico opinionista di Stasera Italia ad attaccare Conte. Marco Benatti, imprenditore, ha messo in risalto: «Ho visto anche io le piazze piene e mi chiedo come sia possibile. Conte rappresenta un po’ il vuoto assoluto del pensiero, ma riesce ad avere un consenso superiore a quello che le persone che ragionano di politica gli attribuiscono, io non riesco a capire il perchè». Benatti ha rincarato la dose poco dopo: «Forse è il vicino di casa che ha avuto successo, e allora la gente si immedesima, come se avesse vinto la lotteria. Francamente c’è mediocrità».

LEGGI ANCHE:

Lombardia ancora in Zona Bianca/ Fontana: “Dati incoraggianti anche per le scuole”

© RIPRODUZIONE RISERVATA