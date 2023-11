Shane McGowan è morto, leggenda dei Pogues/ L’annuncio della moglie Victoria: “Sarà sempre la mia luce”

Shane McGowan è morto, leggenda dei Pogues: l’annuncio

Shane McGowan, frontman dei Pogues, è morto all’età di 65 anni. L’artista irlandese era stato ricoverato nel 2022 per un’encefalite virale, e poi ha trascorsi diversi mesi in terapia intensiva per problemi di salute. Ad annunciare la sua scomparsa la moglie Victoria Mary Clarke con un messaggio molto commovente.

“Non so come dirlo quindi lo dirò e basta. Shane, che sarà sempre la luce che tengo davanti a me e la misura dei miei sogni e l’amore della mia vita e l’anima più bella e l’angelo meraviglioso e il sole e la luna e l’inizio e la fine di tutto ciò che mi sta a cuore, ha andato a stare con Gesù e Maria e la sua bellissima madre Teresa” ha scritto la moglie di McGowan.

Shane McGowan, il commovente messaggio di addio della moglie

Commovente i messaggio di addio della moglie di McGowan, venuto a mancare all’età di 65 anni: “Sono felice oltre ogni modo di averlo incontrato e di averlo amato e di essere stato amato da lui così infinitamente e incondizionatamente e di aver avuto così tanti anni di vita e amore e gioia e divertimento e risate e così tante avventure.”

Victoria Mary Clarke ha aggiunto: “Non c’è niente modo per descrivere la perdita che sento e il desiderio di avere ancora uno dei suoi sorrisi che illuminavano il mio mondo. Grazie grazie grazie grazie per la tua presenza in questo mondo, lo hai reso così luminoso e hai dato così tanta gioia a così tante persone con il tuo cuore, la tua anima e la tua musica. Vivrai nel mio cuore per sempre. ” Poi ha concluso: “Deliravi nel giardino tutto bagnato di pioggia che tanto amavi. Per me eri tutto il mondo”.

