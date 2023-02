Shari, Egoista/ L’esibizione non brilla sul palco di Sanremo 2023

Shari: esibizione e performance a Sanremo 2023

Shari si è messa già in luce sul palco dell’Ariston lo scorso anno nella sezione Giovani con il brano Sotto voce e nel 2019 con Stella. Quest’anno è tornata a Sanremo 2023 tra i ‘Big’ con il brano Egoista, scritto e curato da Salmo, con il quale duetterà.

SHARI E SALMO STANNO INSIEME?/ Nuove voci dopo il duetto: è scattata la scintilla?

Purtroppo, l’esibizione della giovane cantante dai toni ‘soul-black’ non è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico. La critica non ha apprezzato il brano che non avrebbe quella forza e tenacia necessaria a tenere testa alla kermesse canora, nonostante le complesse tematiche trattate. Gli eccessivi virtuosismi canori non hanno, di fatto, aiutato la cantante a brillare come avrebbe voluto. Come riporta Superguidatv, Shari rivela: “Il brano che porto all’Ariston s’intitola “Egoista” la differenza tra questo brano e quello che ho portato a Sanremo Giovani è che principalmente sono un po’ cresciuta nella scrittura. L’ho scritto a un anno di distanza dell’altro e quindi si sente un po’ il miglioramento. Poi il testo di Egoista è un po’ più complicato, più complesso, più lungo quindi spero che la gente riesca a capirlo e che ci metta un po’ di attenzione. Perché a volte senti la melodia e magari ci fa un po’ distrarre e ci tengo proprio al significato che parla principalmente d’amore ma anche di un momento in cui io mi sono sentita egoista nei miei pensieri notturni e credo che tutti siamo un po’ egoisti. Quindi magari ci si può ritrovare nei in questo testo”.

"Egoista" testo completo canzone Shari Sanremo 2023/ Sogni e amori senza barriere

Shari: la classifica dentro e fuori Sanremo 2023

Shari si è piazzata in penultima posizione in seguito alla sua ultima esibizione a Sanremo 2023, nonostante la preponderante impronta di Salmo. Le classifiche esterne al teatro dell’Ariston, rispecchiano esattamente il giudizio del Festival.

Egoista si è piazzato al 24° posto della classifica radio, con buoni passaggi grazie alle diverse emittenti. La situazione non migliora su Spotify, dove la giovane cantante cala di ben due posizioni sfiorando il fondo della lista. Dunque, considerando l’andamento generale delle performance non ci saranno grandi miglioramenti nella finale di Sanremo 2023.

SHARI A SANREMO 2023 CON "EGOISTA"/ Il secondo ascolto convince i social

© RIPRODUZIONE RISERVATA