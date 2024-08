Sharon Stone con un occhio nero sui social: cosa le è accaduto

Cos’è successo a Sharon Stone? È questa la domanda che molti utenti del web si sono posti di fronte all’immagine della celebre attrice con un vistoso occhio nero. Lo scatto è stato pubblicato sui social dell’attrice, che ha poi commentato il tutto con questa frase: “Questo viaggio è stato duro, ma io sono più dura di lui”. Non ha, tuttavia, specificato cosa le ha causato il vistoso e preoccupante livido all’occhio, cosa che non ha fatto che alimentare la preoccupazione dei fan.

Molti, infatti, hanno iniziato a chiederle con assiduità cosa le fosse capitato, preoccupati per una possibile aggressione ai suoi danni. Di fronte all’allarmismo creatosi, Sharon Stone ha deciso di rompere il silenzio e spiegare, in un video, cosa è capitato al suo occhio.

Sharon Stone spiega l’incidente che le ha causato l’occhio nero

“So che siete tutti preoccupati per il mio occhio nero, quindi ho pensato di farvelo sapere”, ha detto ai suoi follower in un video mentre era seduta fuori vicino a una piscina. “Sono stata in così tanti hotel in così tanti paesi che mi sono alzata nel cuore della notte per fare pipì e non sapevo dove fossi, e ho sbattuto la faccia sul marmo“, ha spiegato. Così ha continuato, “No, nessuno mi ha fatto niente, e sì, sto benissimo, e mi sto divertendo molto. Sono stata accolta in modo molto bello durante il mio viaggio ovunque io sia andata. Mi sto divertendo tantissimo.”

Poi l’attrice si è tolta gli occhiali da sole per mettere in mostra il suo occhio nero. “Sta migliorando, ma è davvero un bel luccichio”, ha continuato Stone. “Dovreste vedere cosa ho fatto a quel pavimento di marmo. – quindi ha ringraziato tutti coloro che le hanno manifestato preoccupazione e affetto – Grazie mille per esservi presi cura di me, anch’io tengo a voi. Grazie.”