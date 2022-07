Shawn Mendes cancella il tour: “Ho problemi di salute mentale…”/ Addio alle scene?

Shawn Mendes cancella i nuovi concerti: il messaggio choc

Ha appassionato gli appassionati fruitori di musica latin pop con il rilascio di Señorita, il singolo in duetto con Camila Cabello datato 2019 che continua a intrattenere nelle estati roventi, e intanto Shawn Mendes torna a far parlare di sè per una scelta importante e al contempo drastica. Dopo aver posticipato tre date del nuovo tour mondiale in cantiere, il sexy e talentuoso artista canadese decide di annullare in definitiva tutti i concerti in agenda, per dei riscontrati problemi di salute mentale, che lui non intende oltremodo sottovalutare per via del lavoro.

O almeno questo è stando a quanto lui stesso ha fatto sapere agli innumerevoli fan che lo seguono in rete. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni – si legge tra le righe dell’annuncio sulla cancellazione del tour-, ero felice di tornare a suonare dal vivo dopo la lunga pausa legata alla pandemia. Ma la verità è che non sono pronto a sostenere le difficoltà legate alla vita on the road, dopo tutto questo tempo”. E il messaggio poi prosegue: “Dopo aver parlato con i miei collaboratori e aver lavorato con un gruppo di professionisti della salute mentale , ho capito che devo prendermi quel tempo che non mi sono mai preso, per tornare più forte”.

Shawn Mendes verso l’addio alla musica?

Insomma, l’ormai ex fiamma di Camila Cabello sente forte l’urgenza di una meritata pausa dalle scene e sono dunque da ritenersi cancellati i concerti previsti nel Regno Unito, Europa, negli Stati Uniti e in Italia, dove si sarebbe dovuto esibire nella primavera 2023. Più precisamente Shawn Mendes si sarebbe esibito nel Belpaese il 31 maggio all’UnipolArena di Bologna e l’1 giugno al Mediolanum Forum di Milano. I fan dell’artista canadese nel mondo, intanto, sperano che il messaggio dell’annullamento del tour non si riveli il preludio di un addio alle scene musicali per il beniamino pop.

