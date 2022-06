Shel Shapiro, chi sono i figli Malindi, Pietro e Ginevra/ “Ho fatto errori ma…”

Malindi, Pietro e Ginevra, ecco chi sono i figli di Shel Shapiro

Forse non tutti sanno che, in passato, Shel Shapiro è stato sposato e ha avuto una bambina di nome Malindi, con Maria Lina Carreri, ovvero miss Cinema 1962. La loro storia d’amore è durata qualche anno, poi dopo il tragico suicidio di lei, Shel Shapiro si è risposato con Cristina Rivetti, dalla quale avrà due gemelli: Pietro e Ginevra. Non vi sono moltissime informazioni sui tre figli del cantante, in quanto sono molto riservati e lontani dal mondo dello spettacolo. “Sono la mia forza”, ha sempre dichiarato orgoglioso Shel Shapiro a proposito di Malindi, Pietro e Ginevra. Malindi, la prima figlia avuta da Maria Lina Carreri, gli è stato inoltre molto vicino dopo la perdita della mamma e insieme sono riusciti ad affrontare il dolore.

“Dopo la scomparsa di Mariolina, dopo la fine del rapporto con Cristina, da cui avevo avuto altri due figli, mi sentivo nella classica situazione del che ci faccio io qui? Nel 1998 arrivò la depressione”, ha raccontato Shel Shapiro a proposito dei suoi trascorsi amorosi e del suo rapporto coi figli. Proprio riguardo i figli, il cantante mastica amaro per il fatto di non essere riuscito ad instillare nei suoi ragazzi la stessa voglia di ribellione della sua generazione: “Siamo cresciuti senza la capacità di instillare nei nostri figli la stessa voglia di ribellione. Abbiamo concesso tutto pensando di fare qualcosa di gradito, di moderno, di rivoluzionario”.

E ha poi spiegate sempre sulle pagine di Repubblica: “Da questo punto di vista ho fatto più errori con Malindi, mia figlia di 25 anni che studia filosofia all’Università di Padova, errori che sto correggendo con i miei due gemelli Pietro e Ginevra di otto anni, con i quali sono molto più autoritario: ho capito con gli anni che si cede facilmente per una forma di pigrizia. Non dover dire di no rende più facile la vita ma alla fine ti ritorna come un calcio nel sedere”.

