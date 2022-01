Shirin Amini, ex moglie Niccolò Fabi/ Chi è la fotoreporter di origine iraniana

Shirin Amini è un’artista, fotografa e reporter di origine iraniana, ex del celebre cantautore romano Niccolò Fabi i due si sono separati nel 2017. Nata a Roma nel 1976, Shirin ha frequentato l’Accademia di Belle Arti romana, per poi esplorare l’arte in tutte le sue forme con un occhio di riguardo per l’aspetto visivo e la fotografia.

Shirin Amini dopo gli studi ha iniziato a girare il mondo per realizzare dei reportage fotografici visibili sul suo sito e sul suo profilo Instagram. Ha lavorato anche per eventi live di MTV come fotografa live e ha anche realizzato, in collaborazione con le più importanti etichette discografiche, copertine per diversi album musicali.

Shirin Amini anima con Niccolò Fabi di Parole di Lulù

Shirin Amini è l’anima, assieme a Niccolò Fabi, della fondazione benefica “Parole di Lulú“, nata in seguito della prematura scomparsa, a soli due anni, della bimba avuta con il cantautore, prima figlia nata dalla loro relazione. La fondazione, le cui tante attività sono visibili sul sito di Parole di Lulù, si occupa di progetti sociali, didattici ed educativi legati all’infanzia.

Anche se Shirin Amini e Niccolò Fabi sono separati da tempo, il loro rapporto continua ad essere sereno e collaborativo, anche grazie alla presenza del loro secondogenito Kim, nato nel 2012, due anni dopo la morte di Olivia. Kim è riuscito a riportare un po’ di luce nella coppia dopo la tragica esperienza che i due hanno dovuto affrontare, almeno fino al 2017, quando una profonda crisi del cantautore lo ha portato dapprima a distaccarsi dall’ambiente dello spettacolo, poi anche dalla sua compagna come ha dichiarato il cantautore stesso durante un’intervista a Vanity Fair: “A novembre 2017 sono sceso dal palcoscenico del Palalottomatica di Roma, ho chiuso i vestiti del cantautore nell’armadio e progressivamente, mi sono allontanato da tutto, da tutti”.

