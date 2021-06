Shirley Temple/ La leggerezza che ha tolto l’America dalla (Grande) Depressione

Shirley Temple è la protagonista del Doodle di oggi che si può vedere sull’home page di Google, dove il più celebre motore di ricerca di internet rende omaggio all’attrice, cantante, ballerina e diplomatica americana, una vera e propria icona dell’America tra le due Guerre Mondiali. Non solo la Shirley Temple ha aiutato milioni di americani a superare le difficoltà della Grande Depressione, come prima attrazione al botteghino di Hollywood, ma in seguito ha anche condiviso il suo carisma con tutto il mondo attraverso il suo lavoro instancabile nelle relazioni internazionali. Il Santa Monica History Museum ha aperto “Love, Shirley Temple“, una mostra speciale con una collezione di suoi rari cimeli, che ha riscosso un grande successo ed è diventato da quando è stato istituito, nel 2015, una tappa obbligata per tutti gli americani che vogliono rendere omaggio all’attrice che è rimasta una bambina capace di cantare e ballare e regalare un sorriso nei cuori di tutti gli appassionati di cinema d’epoca.

SHIRLEY TEMPLE, L’OSCAR RICEVUTO A SOLI 6 ANNI

Shirley Jane Temple nacque il 23 aprile 1928 a Santa Monica, California, e iniziò prendere lezioni di danza alla tenera età di tre anni. Con le sue caratteristiche fossette, i riccioli biondi ad anelli e una forte etica del lavoro nonostante la giovanissima età, conquistò l’America intera quando ottenne un ruolo nel musical “Stand Up And Cheer” del 1934. La Temple recitò in una dozzina di film solo nel 1934, tra cui “Bright Eyes”, dove eseguì quella che divenne una delle sue più famose routine “On the Good Ship Lollipop”. Prima ancora di raggiungere i dieci anni d’età, Shirley Temple era già diventata una delle attrici più popolari del cinema americano – diventando addirittura la prima star bambina a ricevere un Oscar a soli sei anni. Un altro evento che ha contribuito a renderla un mito non solo agli occhi degli Stati Uniti, ma in quelli di tutto il mondo che avevano iniziato a importare i suoi film e a rendere la sua fama grandissima anche oltreoceano. Nel 1942, il talento senza precedenti della Temple passò dal grande schermo all’etere come protagonista di “Junior Miss”, una sitcom radiofonica su un’adolescente che cresce a New York City, riuscendo anche in questo caso a precorrere i tempi. Continuò a recitare in film durante la sua adolescenza e a 22 anni si ritirò dall’industria cinematografica come icona di Hollywood.

SHIRLEY TEMPLE, L’IMPEGNO SOCIALE DURATO UNA VITA

Nel 1958, Shirley Temple si ritrovò nel ruolo di narratrice nell’omonimo “Shirley Temple’s Storybook“, una serie televisiva per bambini che adattava storie per famiglie, a volte anche riprese dal vivo. Questa antologia di breve durata segnò la sua ultima incursione nell’intrattenimento americano prima del suo passaggio al servizio pubblico a tempo pieno. Con una devozione che è andata avanti per tutta la vita per migliorare la vita degli altri, Shirley Temple fu nominata ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite nel 1969. La sua carriera politica ha incluso battaglie dedicate all’ambientalismo con grande fervore, rappresentando la sua nazione nel 1972 alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano. In riconoscimento dei suoi successi diplomatici, che includevano il fatto di essere la prima donna capo del protocollo al Dipartimento di Stato, è stata nominata ufficiale onorario del servizio estero nel 1988. Nel 2006, la Screen Actors Guild ha conferito a Shirley Temple il suo Lifetime Achievement Award, il più alto riconoscimento dell’organizzazione.

