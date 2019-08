Si lancia in auto contro pallone enorme/ Video, ma non si accorge che è una statua…

Si lancia in auto contro pallone enorme a Volgograd. L’uomo alla guida pensava probabilmente si trattasse di un enorme gonfiabile e non si è reso conto di essere invece di fronte a una statua, costruita in occasione dei Mondiali del 2018. Sia lui che il passeggero sono rimasti feriti e dunque costretti al ricovero in ospedale. Al momento però non è chiaro quali siano le loro condizioni. Il video, in poche ore, è diventato virale sui social network anche se c’è da dire che quello che sembra un episodio ironico è in realtà una tragedia sfiorata. I protagonisti di questo episodio infatti hanno rischiato seriamente la vita.

Si lancia in auto contro pallone enorme: la scultura si rompe in tre parti

Voleva essere una goliardia, con ogni probabilità, quella di due persone che con la loro auto si sono lanciati su una pizza, di notte, contro un pallone gigante. La sfera si è rotta in tre parti, ma ai poco scrupolosi viaggiatori è andata anche molto peggio. Una situazione difficile da descrivere se non grazie all’ausilio delle immagini e dire che ai due è andata anche meno peggio di come poteva visto che al momento sono ricoverati, ma non sembrano in gravi condizioni. Una bravata che alla fine è costata loro cara e che in poco tempo è diventata virale sui social network.

Il video dello schianto





