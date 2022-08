Sicilia, Chinnici resta candidata Pd/ “Non volto le spalle agli elettori”

Nessun dietrofront, Caterina Chinnici resta la candidata del Partito Democratico per le elezioni regionali in Sicilia. Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile stravolgimento in casa dem, dopo la rottura targata Movimento 5 Stelle. L’europarlamentare ha deciso di continuare la corsa a Palazzo d’Orleans, forte del sostegno del partito di Enrico Letta e anche dei Centopassi di Claudio Fava.

“Ringrazio il Partito Democratico per la nuova proposta di candidatura e per le manifestazioni di sostegno e fiducia che mi sono state rivolte sia dalla Direzione regionale che dai vertici nazionali”, le parole della Chinnici: “L’uscita del MoVimento 5 Stelle dal Campo progressista ha stravolto lo scenario, azzerando di fatto lo schema delineato con le primarie di coalizione, ma questo non preclude l’apertura di un nuovo corso”.

CHINNICI: “NON VOLTO LE SPALLE AGLI ELETTORI”

Nel corso del suo intervento, Caterina Chinnici ha ribadito di non voler voltare le spalle agli elettori che hanno votato alle primarie e a tutti coloro che si sono spesi per sostenerla. Certo, l’europarlamentare non ha nascosto le difficoltà legate al passo indietro dei grillini: “Metto nuovamente a disposizione il mio amore per la Sicilia, il mio impegno nella consapevolezza che il percorso prospettato è ora più difficile. A maggior ragione, per questo, mi aspetto che con la giusta unità di intenti si creino in tutti i sensi, anche sul piano delle alleanze, i presupposti per lavorare in totale armonia al progetto di rinnovamento che abbiamo in mente per la Sicilia”. Nel frattempo continuano le schermaglie tra Pd e M5s, come confermato a Italpress dal segretario dem siciliano, Anthony Barbagallo, si sta valutando “di procedere ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti del M5s ma anche di verificare la candidabilità dello stesso Di Paola”.

