Signorini punge Jessica Selassié “3 anni che non pratichi con un uomo”/ Gelo al GF…

Non poteva mancare nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip una parentesi dedicata alla storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e alle liti degli ultimi giorni. Chiaramente viene tirata in ballo anche Jessica Selassiè, al centro di parecchi dei dissapori nati nella nuova coppia. Uno degli ultimi è partito per un’osservazione fatta proprio dalla maggiore delle Selassiè su Basciano e la mancanza delle mutande sotto l’accappatoio, attenzione che ha infastidito Sophie e dalla quale è scaturita la lite. Ma è proprio da questa osservazione che Signorini ha preso spunto per stuzzicare Jessica che, intanto, ha spiegato di annoiarsi e di notare questi dettagli anche per divertirsi un po’ in Casa.

Signorini stuzzica Jessica Selassiè e in studio al Grande Fratello Vip cala il gelo

“Hai ragione”, replica allora Signorini, lanciando infine la stoccata “D’altronde sono tre anni che non pratichi…”, riferendosi dunque a rapporti con un uomo. Jessica, imbarazzata, sorride e conferma l’indiscrezione lanciata dal conduttore che, intanto, continua a stuzzicarla facendo ipotesi di un futuro con Basciano ma nello studio del Grande Fratello Vip intanto cala il gelo…

