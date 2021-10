Silenzio elettorale, cos’è e quanto dura?/ Stop propaganda prima e durante il voto

SILENZIO ELETTORALE: SI CONCLUDE ALLE 14 DI LUNEDÌ 4 OTTOBRE

Questo fine settimana all’insegna del voto per molti italiani ingloba anche la tematica del silenzio elettorale, in merito al quale è bene effettuare un ulteriore approfondimento utile a chiarire le idee a coloro che non le avessero propriamente nitide in merito a tale tematica. Cominciamo con l’affermare che esso è scattato dalla mezzanotte di venerdì 1° ottobre 2021 e riguarda le Amministrative, le Regionali in Calabria e le suppletive alla Camera (collegio uninominale di Siena e uninominale di Roma-Quartiere Primavalle).

Come si vota elezioni Comunali sotto 15mila abitanti/ Scheda elettorale e preferenze

In breve, fino alla chiusura dei seggi, fissata per lunedì alle 15, è vietato fare campagna elettorale: una normativa che risale addirittura agli anni Cinquanta e che è stata aggiornata attorno alla metà degli anni Settanta, senza però comprendere l’intricato e variegato universo del web e dei social media, che all’epoca, naturalmente, non erano neppure in fase embrionale. La legge di riferimento è la 212 del 4 aprile del 1956, il cui articolo 9 recita: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.

Come si vota Elezioni Suppletive Camera 2021/ Roma e Siena: Green Pass e info Covid

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale

SILENZIO ELETTORALE, COS’È: NORMA AGGIORNATA, MA NON PER INTERNET…

L’aggiornamento alla legge sul silenzio elettorale è pervenuto per mezzo di un’altra legge, la numero 130 del 24 aprile, il cui articolo 8 dispone quanto segue: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000”.

Impresentabili per l'Antimafia, chi sono?/ Elezioni 2021, i nomi e i loro partiti

Ovviamente, in quel periodo il web non si conosceva ancora e, ad oggi, c’è una vera e propria falla legislativa sull’utilizzo delle piattaforme telematiche e sociale durante il voto. Come ricorda l’Agi, nel corso delle ultime elezioni europee sono state disposte dall’Agcom alcune linee guida inerenti alle piattaforme digitali, con le quali sono stati raggiunti accordi sulla parità di informazioni, ma non si tratta di norme espressamente relative al silenzio elettorale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA