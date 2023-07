Sileri: “18mila morti per caldo in Italia nel 2022”/ “Dobbiamo cambiare le nostre abitudini”

Il professore Sileri, ex viceministro della salute, medico del San Raffaele, è stato ospite questa mattina del programma di Morning News, in diretta televisiva su Canale 5. Si parla del grande caldo nello show condotto da Simona Branchetti, e delle vittime dei colpi di calore e a riguardo Sileri ha spiegato: “Il problema delle alte temperature è un problema che ogni anno registra nuovi record. L’anno scorso 18mila morti in Italia, 60mila in Europa. Dobbiamo cambiare quindi le nostre abitudini soprattutto per le fasce di età più rischio, anziani e bimbi”.

Quindi Sileri ha proseguito: “L’Italia è il Paese dove ci sono più anziani quindi bisogna cercare di proteggerli: dare giuste informazioni, attivare la rete territoriale che durante il covid è stata un po’ carente e lo è ancora. Quando manca il territorio, le persone che hanno bisogno di una risposta si recano al pronto soccorso e il picco lo avremo nei prossimi giorni perchè di solito vi è una latenza di uno o tre giorni rispetto al caldo”.

SILERI: “L’UOMO HA INCISO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO”

