Silvana Curcio, che fine ha fatto l’ex di Biagio D’Anelli?/ L’incontro dopo il GF Vip

Dopo una lunga attesa, il momento che Biagio D’Anelli attendeva è finalmente arrivato. Questa sera, nel corso della 39esima puntata del Grande Fratello Vip, Biagio farà il suo ritorno nella Casa per riabbracciare la sua Miriana Trevisan. Per farlo al meglio ha deciso di mettersi in quarantena una settimana, in modo da poterla vedere non solo attraverso il plexiglass ma invece per poterla tenere tra le braccia e baciarla appassionatamente.

Intanto in molti si chiedono cosa sia accaduto tra Biagio e la sua ex fidanzata Silvana Curcio dopo quanto accaduto proprio con la Trevisan tra le mura della Casa di Cinecittà. Le ultime notizie sono quelle che Biagio stesso ha dato durante un’intervista in cui ha spiegato di aver risentito Silvana dopo la sua uscita dalla Casa e di pensare ad un incontro con lei per chiarire le cose rimaste in sospeso dopo la rottura.

Biagio D’Anelli ha incontrato la sua ex Silvana Curcio?

Ma questo incontro tra Biagio D’Anelli e la sua ex Silvana Curcio c’è stato oppure no? In realtà l’ex gieffino non ha mai chiarito se è poi partito e raggiunto l’ex in Germania per questo chiarimento ma, stando ai fatti – la sua quarantena per Covid prima e per Miriana poi – non sembra ci sia stato effettivamente il tempo di partire, raggiungerla e fare questo confronto. Aggiornamenti sulla questione potrebbero però arrivare proprio questa sera al Grande Fratello Vip: Biagio potrebbe chiarire a Miriana quanto accaduto con Silvana una volta uscita dalla Casa proprio per aggiornarla sulla situazione esterna. Silvana, prima o poi, farà sentire la sua voce su tutta questa vicenda o rimarrà in silenzio come fatto finora?

