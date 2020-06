SILVIA FORTINI, MOGLIE ROBERTO MANCINI/ Chi è l’avvocatessa romana sposa del Mancio

Pubblicità

C’è anche Roberto Mancini tra i protagonisti del nuovo show di Rai1 Top Dieci, che vede schierarsi due squadre di vip chiamate a confrontarsi sulle classifiche del passato e del presente. È il pretesto per raccontare le abitudini degli italiani coadiuvati da alcuni ospiti del calibro di Massimo Ranieri e – per l’appunto – dello stesso Mancini. Entrambi stileranno le loro classifiche personali con le attrici e le canzoni che preferiscono, con qualche accenno forse anche alle loro vite private. Effettivamente, Roberto non si è mai soffermato a parlare del rapporto che lo lega a Silvia Fortini, che ha sposato civilmente alcuni anni fa. Lei appare come una donna piuttosto riservata, anche se il suo lavoro la porta per definizione a ‘emergere’: la Fortini, infatti, risulta essere una professionista affermata del mondo della giurisprudenza italiana.

Chi è Silvia Fortini

Silvia Fortini, avvocato 41enne, è la titolare dell’importante Studio Legale Fortini sito in Roma. Tra i suoi clienti, oltre allo stesso Ct della Nazionale, Silvia annovera alcune importanti società commerciali e di servizi, ma anche banche, istituzioni finanziarie, imprese di costruzioni e persone fisiche. Fortini fornisce i suoi servizi in ben sei lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo e russo. Pare che lei e Roberto Mancini abbiano intrapreso la loro frequentazione qualche anno fa proprio in ambito lavorativo. A partire da quel momento, i due si sono fatti fotografare spesso in giro per il centro della capitale e sulle tribune di vari stadi in Italia. Mancini ha avuto tre figli dal suo matrimonio con Federica Morelli, con la quale la convivenza si è interrotta dopo ben 25 anni.



