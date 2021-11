Silvia Lunardi, ex Stefano Righi/ L’arresto nel 1993 e la fine dei Righeira nel 2015

Silvia Lunardi: ex di Johnson Righeira, arrestati nel 1993

Il 27 novembre 1993 Stefano Righi, l’ex cantante del duo “Righeira”, è stato arrestato, insieme alla sua convivente Silvia Lunardi, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Nell’operazione la squadra mobile arrestò 36 persone in varie regioni italiane e sequestrò 40 mila pastiglie di ecstasy provenienti dall’Olanda, per un valore di circa tre miliardi di lire. I due restarono agli arresti per cinque mesi: “So di avere delle responsabilità, mi sono fidato troppo, ma sapevano tutti che ero innocente”, ha racconto anni fa Johnson Righeira, nome d’arti di Righi, al settimanale “Sette”. Nel 1995 righi e Silvia Lunardi patteggiarono un anno e quattro mesi di reclusione e due milioni di multa per aver messo a disposizione la loro abitazione per alcuni droga-party, come riporta Repubblica.

Perché si sono lasciati i Righeira?

Dieci anni dopo il loro successo “Vamos a la Playa” nel 1983, i Righeira si sono sciolti. La prima separazione dei due finti fratelli Stefano Righi/Johnson Righeira e Stefano Rota/Michael Righeira è durata dal 1992 al 1999. Ma non è stata l’ultima. Il sipario è definitivamente calato il 23 giugno 2015: “I motivi sono gli stessi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere”, ha detto Johnson Righeira nel 2019 sulle pagine del Corriere della Sera. Qualche mese fa, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha ribadito di non avere più rapporti con l’ex partner: “Michael sta in Veneto, non ci sentiamo ma credo stia bene”. Secondo Stefano Righi il duo si è sciolto anche per pressioni esterne: “La mancanza di aver avuto un mestiere alle spalle ci ha impedito di continuare ad essere creativi. Ci siamo trovati molto pressati dal fatto che tutti si aspettavano un successo dietro l’altro”.

